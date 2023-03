Una de las organizaciones que suscribió una carta abierta firmada por más de mil especialistas para pedir la suspensión por seis meses de los experimentos con inteligencia artificial (IA) muy avanzada denunció en Estados Unidos a la compañía OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, por considerar que la tecnología que utiliza, denominada GPT-4, viola la ley de protección de los consumidores.



El Center for AI and Digital Policy (CAIDP) presentó una demanda contra OpenAI ante la Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos (FTC, por su sigla en inglés), en la que alega que el producto GPT-4 es "sesgado, engañoso y supone un riesgo para la privacidad y la seguridad pública".



"La FTC tiene la clara responsabilidad de investigar y prohibir las prácticas comerciales injustas y engañosas. Creemos que la FTC debe examinar de cerca OpenAI y GPT-4", dijo el presidente de CAIDP Marc Rotenberg.



Según Rotenberg, OpenAI no está cumpliendo con las prácticas propuestas por la FTC, como es la garantía por parte de las compañías de inteligencia artificial de "la solidez empírica de los datos y de los modelos" empleados, así como su transparencia.



La demanda insiste en que esta tecnología no cuenta con las suficientes salvaguardas para limitar la parcialidad y el engaño.



Rotengberg fue uno de los empresarios y personalidades que firmaron una carta abierta difundida en medios el miércoles, en la que solicitaron que se suspendan durante seis meses los experimentos con inteligencia artificial muy potente (superior a GPT-4) porque consideran que pueden implicar "riesgos profundos para la sociedad y la humanidad".



"La sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos. Podemos hacerlo aquí", decía la carta publicada por la organización sin fines de lucro Future of Life Institute.

Entre los firmantes que pidieron la intervención de los Gobiernos en caso de que estas empresas no respondan a la solicitud, también están el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, o el cofundador de Apple Steve Wozniak, entre otros.



"La IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra, y debería planificarse y gestionarse con el cuidado y los recursos correspondientes", aseguró la misiva que, además, criticaba "que los laboratorios de IA entraron en una carrera fuera de control para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas".

GPT es un tipo de modelo de aprendizaje artificial que se utiliza para generar lenguaje similar al humano. El GPT-4 es mucho más avanzado que los modelos similares anteriores.



El laboratorio OpenAI define el GPT-4 como su "último hito en el esfuerzo para ampliar el aprendizaje profundo". Este nuevo sistema acepta la recepción de textos e imágenes y genera texto.



Sin embargo, OpenAI asegura que GPT-4 sigue siendo menos capaz que las personas en muchas situaciones reales, aunque "muestra un desempeño a nivel humano en varios puntos de referencia académicos y profesionales".