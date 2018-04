Inspectores de la OPAQ llegan a zona de presunto ataque químico

Inspectores internacionales entraron el martes a la zona donde se cree que las fuerzas sirias perpetraron un ataque con armas químicas, tras demoras por parte de las autoridades rusas y sirias.

La delegación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) investiga denuncias de que las fuerzas oficialistas sirias lanzaron armas químicas contra Duma, un suburbio de Damasco, el 7 de abril cuando estaban a punto de concluir su reconquista de la zona tomada por los rebeldes.

El presunto ataque con gas, que habría matado a unas 40 personas, provocó represalias por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

Siria y su aliado Rusia niegan que haya habido allí un ataque con armas químicas. Incluso Rusia ha acusado a Gran Bretaña de haber fingido el acontecimiento. La primera ministra británica, Theresa May, dice que Siria y Rusia, quienes hoy en día controlan esa zona, tratan de ocultar las evidencias de sus crímenes.

El lunes, un grupo de periodistas pudo entrar a la zona, pero la OPAQ denunció que efectivos rusos y sirios le habían impedido el paso a los inspectores.

Periodistas de The Associated Press hablaron con sobrevivientes y testigos que describían cómo fueron alcanzados por los gases. Algunos relataron que se esparció un olor extraño antes de que estallaran gritos de "¡Es cloro! ¡Es cloro!"

Estados Unidos y Francia dicen tener pruebas de que las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad usaron gas venenoso contra civiles en ese ataque, pero no las han mostrado ni siquiera después de los ataques misilísticos.

Duma es el último reducto que les queda a los rebeldes cerca de Damasco y fue objeto de una implacable ofensiva en febrero y marzo que mató a cientos de personas y obligó a miles a huir. Horas después del supuesto ataque químico, la facción rebelde que controla ese poblado, el Ejército del Islam, cedió y fue evacuada junto con miles de civiles.

La llegada de los inspectores al lugar se dio poco después de que las autoridades sirias admitieron que los reportes de más bombardeos extranjeros eran una falsa alarma.

El Pentágono afirmó que no hubo actividad militar de Estados Unidos en esa zona el martes. Israel, que suele llevar a cabo operaciones de este tipo en Siria aunque no suele reconocerlas, no realizó comentarios.

Se habían escuchado explosiones en las cercanías de dos bases, dijo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo activista basado en Gran Bretaña, pero añadió que no cayó ningún misil.

Antes este mes, cuatro militares iraníes fallecieron en un ataque a la base aérea T4, también en Homs. Siria y sus principados aliados, Rusia e Irán, culparon a Israel de la operación, pero las autoridades israelíes ni confirmaron ni negaron la ofensiva.

GC