Inician proceso penal contra Evo Morales por fraude electoral

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó este miércoles que el Ministerio Público resolvió abrir un nuevo proceso penal contra el ex presidente Evo Morales, esta vez por el delito de fraude electoral que supuestamente cometió en los comicios del 20 de octubre pasado.

"Hemos remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz tal como corresponde. Recibimos la información de que han abierto un nuevo caso en contra de las ex autoridades (Evo Morales y parte de su gabinete) en relación al fraude electoral", dijo Lanchipa en declaraciones a la prensa.

Explicó que el nuevo proceso penal por el delito de fraude electoral surgió por la demanda que presentó la semana pasada el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ante la Fiscalía General en Sucre.

El magistrado agregó que este nuevo litigio no involucra solamente a Evo Morales, sino también al ex vicepresidente Álvaro García Linera y a algunos de los ex ministros de la administración pasada.

Por otra parte, el partido Movimiento Al Socialismo (MAS), a quien también le fue atribuido el supuesto fraude, comunicó que descarta la posibilidad de movilizar a su militancia en el caso de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilite las candidaturas del expresidente Evo Morales y el ex canciller Diego Pary.

La senadora del Partido Azul Adriana Salvatierra comentó que el MAS no se movilizará y que lo único que busca su partido es un "estado de atención", destacó el diario Página Siete.

"No se habló en ningún momento de movilizaciones sino de un 'estado de atención' respecto a cómo trabaja el TSE; lo que pasa es que el Tribunal no ha sabido transmitir certezas en torno a diferentes observaciones de las candidaturas", dijo.

JM