Una veterinaria resguardó a 41 animales mientras sus dueños huyeron del incendio de Palisades, en Los Ángeles.

El medio "The New York Post" reportó que Annie Harvilicz, de 47 años, abrió su casa y un hospital de mascotas vacío a más de 40 perros y gatos, junto con un conejo solitario llamado Oreo, porque sus dueños simplemente no tienen el espacio o los recursos para llevar a las mascotas con ellos.

"Una familia trajo 10 perros y tuvieron que dejar atrás a sus caballos", dijo. "Para mí, esto es una obviedad. Miré a mi alrededor y dije: 'Tengo mucho espacio aquí. Puedo ayudar'".

Harvilicz publicó un mensaje en Facebook en el que ofreció albergar a los animales desplazados por el incendio después de que su hermano la llamara el martes por la mañana pidiéndole que cuidara a su gato y a su conejo mientras él era evacuado.

"Dije: ‘Habrá más personas como mi hermano que necesitarán ayuda’", recordó.

La veterinaria también ha acogido cuatro animales en su propia casa, cerca del aeropuerto de Los Ángeles.

"No he podido dormir nada y me duelen los ojos por el humo", dijo. "Lo hago porque amo a los animales y quiero cuidarlos", añadió Harvilicz.

Las mascotas rescatadas incluyen un gato llamado Pumpkin y un pitbull llamada Daisy, pero los animales más grandes han sido más difíciles de salvar.

"Una mujer me pidió ayuda con sus nueve burros y el problema era que no tenía remolques", dijo Harvilicz. "Tuvieron que liberarlos y lo más probable es que no sobrevivieran".

"La verdadera tragedia animal son los animales grandes", afirmó.

"Si tienes una mascota que necesita ayuda, acude a un veterinario incluso si crees que no puedes costear la atención", afirmó. "Hay veterinarios como yo que están dispuestos a ayudar".

Poderosos incendios arrasaron comunidades alrededor de Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos, dejando muertos, varios heridos, decenas de miles de personas evacuadas, mil estructuras quemadas en Los Ángeles, más de 1.5 millones de clientes sin electricidad en California y podrían dejar pérdidas de más de 50 mil millones de dólares, dijeron las autoridades.

SV