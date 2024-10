Los residentes de Florida, en Estados Unidos, tenían hasta este miércoles para buscar refugio o abandonar sus hogares debido a la inminente llegada del Huracán Milton, que se clasifica como un fenómeno de categoría 5 y se prevé que sea uno de los más devastadores en la costa oeste del estado.

La respuesta de algunos de los lugares más emblemáticos ya es evidente. A medida que se aproxima el huracán, Disney World anunció que los parques en Orlando estarán cerrados tanto el miércoles como el jueves. Este será el cierre número doce en 53 años de historia del parque. Se espera que las operaciones se reanuden tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan.

El gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis, dijo este miércoles que todavía hay tiempo para evacuar ante la llegada de "Milton", y que además quedan suficientes refugios disponibles en la costa occidental, a donde llegará esta medianoche el huracán, que de nuevo bajó a categoría 4.

El gobernador del estado, en el que se mantiene la emergencia en 51 de sus 67 condados, subrayó que aún hay tiempo para evacuar, pero que la decisión debe llegar pronto.

Cancelaciones y reembolsos en Disney

Con el cierre del parque, se ha decidido cancelar el evento de Halloween “Mickey's Not So Scary”. La compañía ha informado que aquellos que adquirieron sus boletos de manera anticipada pueden solicitar un reembolso. Además, Disney aconseja no cancelar las reservas para el parque y asegura que, una vez que pase la tormenta, se tomarán las decisiones necesarias.

En las últimas horas, ha circulado un vídeo que muestra el estado del parque un día antes de su cierre. En el clip se pueden ver numerosas atracciones cerradas y la reacción de los visitantes al observar la situación. Este vídeo ha acumulado más de 700 mil visualizaciones en TikTok.

Con estas medidas, Florida se prepara para enfrentar un huracán que promete ser de gran impacto, mientras los ciudadanos buscan protegerse y minimizar los riesgos ante la inminente tormenta.

BB