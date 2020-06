Hospitales de Bolivia, cerca del colapso por crisis sanitaria

#TataQuispe:

Queridos Hermanos

Agradezco profundamente su preocupación, lastimosamente tengo un problema de salud y salio negativo las primeras pruebas de #Codiv19; sin embargo, no encuentro clínica para atender mis dolencias.

Pero me preocupa de no ser yo seria otra la historia. pic.twitter.com/aSQWfbdc0w