Horacio Cartes renuncia; Paraguay tendrá su primera presidenta

El mandatario Horacio Cartes presentó su renuncia para ser senador y abrió la vía para que asuma la vicepresidenta Alicia Pucheta temporalmente hasta el 15 de agosto, lo que la convertirá en la primera mujer en presidir Paraguay. El mandatario tiene la intención de poder asumir como senador activo en agosto próximo y evitar la duplicidad de funciones.

"Horacio renuncia voluntariamente, es una conducta obediente. Lo que pase ahora ya está fuera del poder ejecutivo"

"Presento mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay. Para continuar sirviendo al país desde el Senado de la Nación, cumpliendo con la voluntad popular depositada en las urnas. ¡Dios bendiga al Paraguay!", informó Cartes en su cuenta deTwitter.

"Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para presentar mi renuncia al cargo de presidente (...). He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo expresada en las urnas que me eligió para el cargo de senador" escribió el mandatario en una carta al presidente del Senado, Fernando Lugo. El 15 de agosto asumirá el nuevo presidente electo Mario Abdo Benítez

Horacio comparte la carta por redes sociales para dar la noticia oficial. TWITTER / @Horacio_Cartes

Cartes, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2013, fue electo senador en los pasados comicios del mes pasado, luego que fuera habilitado para su candidatura por la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay.

La renuncia de Cartes , que debe ahora ser aprobada o rechazada en sesión extraordinario de ambas Cámaras del Congreso, es considerada como una violación a la Constitución Nacional, que establece que los ex presidentes son senadores vitalicios, según un reporte del sitio oficial del pais.

Según lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de Paraguay, el presidente y el vicepresidente de la República "no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones".

Cartes necesita una mayoría simple (23 votos sobre un total de 45 senadores) y 41 (sobre un total de 80 diputados) para que el Parlamento acepte su dimisión, en un escrutinio previsto el miércoles.

La presidencia de Paraguay tuvo una conferencia de prensa donde se explica la razón de que el mandatario haya dejado el cargo. “Una vez que el pueblo a través del voto le dio el mandato por el periodo 2018 a 2023, Horacio renuncia voluntariamente, es una conducta obediente. Lo que pase ahora ya está fuera del poder ejecutivo”. Expresó el Ministro Darío Filártiga

Conferencia de prensa. Ministro Darío Filártiga https://t.co/qjivz4uVM6 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) 28 de mayo de 2018

Con información de AFP Y NTX

AC