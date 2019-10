Hombre armado roba ambulancia y atropella a peatones en Oslo

La Policía local informó que un hombre armado, a bordo de una ambulancia que momentos antes había robado, atropelló a varias personas, entre ellas dos bebés.

Según informes preliminares difundidos por la radiotelevisión pública NRK, el sujeto, de unos 30 años de edad, robó el vehículo en la calle Asengata y se dirigió al área de Torshov, donde arrolló a bebés gemelos y a su mamá, quien los llevaba en una carreola; además de otras personas que transitaban por la zona.

En su cuenta Twitter la policía de Oslo escribió: "Hemos tomado el control de la ambulancia que fue robada por un hombre armado", y añadió que tuvieron que disparar a las llantas del vehículo para detenerlo, por lo que el presunto ladrón también accionó su arma. No obstante, él "no está gravemente herido", de acuerdo a un reporte del diario The Local.

Con información del Hospital de la Universidad de Oslo, la emisora nacional NRK indicó que uno de los dos bebés de siete meses fue levemente lesionado, en tanto se desconoce el estado de salud del otro.

De acuerdo con el reporte policial, la persecución ocurrió en una zona residencial ubicada al norte de Oslo, donde la ambulancia se estrelló contra la puerta de un edificio, por lo que se ordenó a la comunidad de una escuela y guardería permanecer resguardada en sus sedes.

En la acción se desplegó un gran contingente policial, fuertemente armado, así como un helicóptero que sobrevoló la zona.

OA