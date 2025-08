Las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki han influido profundamente y durante décadas en la cultura de Japón, inspirando desde el aliento atómico de Godzilla o las historias en los mangas.

El título en japonés del manga "Astro Boy" es "Átomo poderoso", mientras que otros animes famosos como "Akira", "Neon Genesis Evangelion" y "Ataque de los titanes" muestran explosiones a gran escala.

"Atravesar un sufrimiento extremo" y exorcizar un trauma es un tema recurrente en la producción cultural japonesa, y esto "fascinó al público mundial" , comenta William Tsutsui, profesor de Historia en la Universidad de Ottawa.

Las bombas estadounidenses lanzadas en agosto de 1945 causaron alrededor de 140 mil muertos en Hiroshima y 74 mil en Nagasaki.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las historias de destrucción y mutaciones se han asociado al temor a las frecuentes catástrofes naturales y, después de 2011, al accidente de Fukushima.

Si bien algunos poemas "describen el terror puro causado por la bomba atómica en el momento en que fue lanzada", muchas obras abordan el tema de forma indirecta, confirma la escritora Yoko Tawada.

En su libro "El emisario", publicado en Japón en 2014, Tawada se centra en las secuelas de una gran catástrofe, inspirándose en las similitudes entre las bombas atómicas, Fukushima y la "enfermedad de Minamata", un envenenamiento por mercurio debido a la contaminación industrial en el suroeste de Japón desde la década de 1950.

"No se trata tanto de una advertencia como de un mensaje para decir: las cosas pueden empeorar, pero encontraremos la manera de sobrevivir", explica Tawada.

Dar rostro a "miedos abstractos"

"Godzilla" es sin duda la creación más famosa que refleja la compleja relación entre Japón y la energía nuclear: una criatura prehistórica despertada por ensayos atómicos estadounidenses en el Pacífico.

"Necesitamos monstruos para dar forma y rostro a miedos abstractos" , afirma Tsutsui, autor del libro "Godzilla en mi mente" (no traducido al español).

"En la década de 1950, Godzilla cumplió ese papel para los japoneses, con la energía atómica, con las radiaciones, con los recuerdos de las bombas atómicas".

Muchos salieron llorando del cine después de ver a Godzilla arrastrar a Tokio en la película original de 1954.

El tema nuclear está presente en las casi 40 películas sobre Godzilla, pero a menudo no se destaca en las tramas.

"Al público estadounidense no le interesaban mucho las películas japonesas que reflejaban el dolor y el sufrimiento de la guerra y que, de cierto modo, hacían referencia negativa a Estados Unidos ya su uso de las bombas atómicas", según Tsutsui.

Pese a todo, la franquicia sigue siendo muy popular, y "Godzilla Resurge" tuvo un gran éxito en 2016. La película se percibió como una crítica a la gestión de Fukushima.

"Lluvia negra"

"Lluvia negra", novela de Masuji Ibuse de 1965 sobre la enfermedad y la discriminación causada por la radiación, es uno de los relatos más conocidos sobre el bombardeo de Hiroshima.

Ibuse no era un superviviente, lo que alimenta un "gran debate sobre quién tiene legitimidad para escribir este tipo de historias", explica Victoria Young, de la Universidad de Cambridge.

Kenzaburo Oe, escritor y Premio Nobel de Literatura en 1994, recopiló testimonios de supervivientes en "Cuadernos de Hiroshima", una colección de ensayos escritos en la década de 1960.

Oe optó deliberadamente por el género documental, señala Yoko Tawada. "Se enfrenta a la realidad, pero intenta abordarla desde un ángulo personal" , incluyendo su relación con su hijo discapacitado, añade.

Tawada vivió en Alemania durante 40 años, después de crecer en Japón.

"La educación antimilitarista que recibí hacía pensar a veces que solo Japón fue una víctima" durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta.

"En lo que respeta a los bombardeos, Japón fue una víctima, sin duda", pero "es importante tener una visión global" y tener en cuenta las atrocidades que también cometieron.

De niña, las ilustraciones de los bombardeos atómicos en los libros le grabaron a las descripciones del infierno en el arte clásico japonés.

"Me llevó a preguntarme si la civilización humana no era en sí misma una fuente de peligros", subraya. Desde esta perspectiva, las armas atómicas no serán tanto "un avance tecnológico como algo que acecha en el seno de la humanidad".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Trump subirá aranceles a un país por seguir comprando petróleo a Rusia

OF