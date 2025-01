Hamas rechaza propuesta de Trump de desplazar a habitantes de Gaza

Tras la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de desplazar a los habitantes de Gaza a los países árabes vecinos, Hamás, a través de Basem Naim, aseguró que los palestinos no aceptarán “ninguna propuesta o solución bajo el disfraz de la reconstrucción, como propone el presidente estadounidense”.

"Nuestro pueblo ha desbaratado todos los planes de desplazamiento y tierras alternativas durante décadas, y también rechazará tales proyectos", dijo Naim.

Trump dijo este sábado a los periodistas que viajaban con él a bordo del Air Force One que había hablado con el rey de Jordania, Abdalá II, sobre la idea de construir viviendas y trasladar al millón de gazatíes de la Franja a países como Egipto o Jordania, recoge la cadena CNN.

El mandatario aseguró además que tiene pensado hablar este domingo con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, sobre el tema.

"Algo tiene que ocurrir, (Gaza) está literalmente demolida. Casi todo está destruido y la gente está muriendo, así que preferiría aliarme con algunas de las naciones árabes y construir alojamiento en un lugar diferente donde creo que podrían al fin vivir en paz", dijo Trump, en declaraciones recogidas por CNN.

Más de 15 meses de ofensiva israelí en Gaza han dejado la mayor parte del enclave completamente devastado, y se estima que miles de cadáveres de desaparecidos siguen enterrados bajo los escombros.

"Llamamos a la administración estadounidense a detener estas propuestas que están en línea con los planes israelíes y chocan con los derechos y las libertades de nuestro pueblo", recogió el grupo islamista en un comunicado posterior.

La organización apeló a los países árabes e islámicos, especialmente Egipto y Jordania, a "afirmar sus firmes posiciones de rechazo a la desplazamiento y deportación", así como a proveer de asistencia a los gazatíes.

Además, el 90 % de la población (de unos 2,1 millones de habitantes) se ha visto desplazada por los incesantes bombardeos israelíes y ahora son cientos de miles los que esperan poder volver a sus hogares, incluso si estos no siguen en pie.

"No sabes qué significa exactamente tener un hogar hasta que lo pierdes", decía a EFE anoche uno de los miles de palestinos congregados en Nuseirat (centro de Gaza). "Cometimos un error yéndonos de Ciudad de Gaza (norte) y no lo volveremos hacer. Incluso si vuelve la guerra, no nos iremos".

Desde el comienzo de la ofensiva, asociaciones de colonos israelíes y varios ministros de la coalición gobernante han pedido al Gobierno que permita establecer asentamientos en la Franja tras la guerra, y han propuesto planes de urbanización para diferentes zonas del territorio.

