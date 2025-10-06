El presidente estadounidense, Donald Trump, urgió a los negociadores de Hamás e Israel a “moverse rápido” durante las conversaciones indirectas que realizan en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza, a la vez que estimó que por ahora han sido “discusiones muy positivas”.

“Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan rápidamente. Los equipos técnicos volverán a reunirse el lunes (hoy), en Egipto, para trabajar y aclarar los detalles finales. Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido”, escribió en su red Truth Social.

“Ha habido discusiones muy positivas con Hamás, y países de todo el mundo (árabes, musulmanes, y todos los demás) este fin de semana, para liberar a los rehenes, terminar la guerra en Gaza, pero más importante, finalmente lograr la tan buscada paz en Medio Oriente”, agregó.

El principal negociador israelí, Ron Dermer, y la delegación partirán hoy para las conversaciones en Sharm el-Sheij, informó la oficina de Netanyahu. Un funcionario egipcio reveló que la delegación de Hamás había llegado. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los periodistas, agregó que el enviado estadounidense Steve Witkoff se unirá a las conversaciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que la situación actual es “lo más cerca que hemos estado de lograr la liberación de todos los rehenes”.

El Universal

Condiciones de mexicanos detenidos en Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador de México se entrevistó de nuevo con las personas mexicanas de la Flotilla Global Sumud que fueron interceptadas y detenidas en Ktziot, Israel.

Las condiciones en las que se encuentran los connacionales en territorio israelí, además de suministrarles medicamentos que requieren, “a través de canales diplomáticos formales e informales”.

El equipo de la Cancillería sostuvo una reunión con familiares de los mexicanos detenidos, para informarles sobre los avances de su próxima repatriación.

CT