El presidente ruso Vladímir Putin elogió ayer los esfuerzos de su homólogo estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, más de tres años después que Moscú lanzara su invasión, al tiempo que ambos mandatarios se preparan para una cumbre crucial entre Estados Unidos y Rusia el viernes en Alaska.

Tras una reunión con funcionarios de alto rango de su gabinete sobre la cumbre, Putin dijo en un breve video publicado por el Kremlin que el gobierno de Trump estaba haciendo “esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades” y para “alcanzar acuerdos que sean de interés para todas las partes involucradas”.

Putin también sugirió que “las condiciones a largo plazo de paz entre nuestros países, y en Europa, y en el mundo en general,“ podrían alcanzarse bajo un acuerdo con Estados Unidos sobre el control de armas nucleares.

