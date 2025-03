El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que el ataque de la madrugada del martes contra Gaza “no es una operación de un día” e informó de que Israel continuará con las operaciones contra la Franja en la próximas semanas.

“Este no es un ataque de un día. Continuaremos la operación militar”, dijo Saar en una reunión con el Comité de Relaciones Públicas Americano-Israelíes (AIPAC, por sus siglas en inglés) en la sede del Ministerio de Exteriores en Jerusalén, en una declaración difundida por su oficina.

Saar aseguró que el Ejército ha atacado al grupo islamista Hamás y “otros objetivos del terror” en Gaza y enfatizó que se está haciendo “el máximo esfuerzo” por minimizar el daño a los civiles palestinos.

La madrugada de ayer, las fuerzas israelíes rompieron el alto el fuego en Gaza, lanzando una oleada de bombardeos que ha matado ya a más de 400 personas —la mayoría, mujeres y niños— y herido a al menos 560, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

El ministro israelí señaló que la decisión de reanudar los ataques en Gaza se tomó “hace varios días” y enfatizó que el Gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de la operación y la apoyaba porque “la justicia está de nuestra parte”.

Además, justificó el ataque israelí contra Gaza, que ha supuesto la ruptura del alto al fuego que estaba en vigor en la zona desde el 19 de enero, argumentando que Hamás rechazó las dos propuestas presentadas por el enviado especial del presidente de EU, Donald Trump, Steve Witkoff, para prorrogar la primera fase del acuerdo.

“Han pasado 17 días desde que concluyó la primera fase del acuerdo (...) Nos encontramos en un callejón sin salida, sin que haya liberaciones de rehenes ni operaciones militares. La situación no podía continuar así”, afirmó.

Hamás dice que está en contacto con mediadores para seguir negociando

El grupo islamista palestino Hamás indicó ayer que sigue en “constante contacto” con los mediadores para seguir “negociando de forma flexible y positiva” y acabar con la ofensiva israelí, a pesar de los bombardeos que ejecutó Israel sobre la Franja de Gaza.

El portavoz de Hamás, Abdul Latif Al-Qanou, señaló en un comunicado que “el movimiento está en contacto permanente con los mediadores y trata de forma responsable y positiva todo lo que se propone para detener la agresión y levantar el asedio”.

Más de 400 palestinos han muerto por los bombardeos de Israel sobre Gaza, que comenzaron la madrugada, rompiendo con el alto al fuego, confirmó el director de la unidad del Ministerio de Sanidad de la Franja a cargo del recuento de víctimas, Zaher Al-Waheidi.

El portavoz de Hamás aseguró que la propuesta de Witkoff estuvo sobre la mesa y “Hamás no la rechazó, sino que negoció positivamente” y acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de retomar “la guerra para frustrar el acuerdo”.

“La ocupación (israelí) ha cerrado los cruces fronterizos, ha endurecido el asedio, ha impedido que entre ayuda humanitaria y ha rechazado la segunda fase de las negociaciones en un intento de acabar con el acuerdo y retomar la guerra”, acusó el portavoz del grupo islámico. “El interés de Hamás era la continuación del acuerdo, y seguirá tratando de forma flexible y positiva”, afirmó.

¿Por qué Netanyahu puso fin al alto al fuego en Gaza?

La ola de ataques israelíes que mataron a cientos de palestinos en la Franja de Gaza la madrugada del martes fue la culminación de los esfuerzos del primer ministro Benjamín Netanyahu de retirarse del alto al fuego con Hamás que acordó en enero.

Desde el inicio de la guerra, Netanyahu ha enfrentado presiones opuestas y posiblemente incompatibles: las familias de los rehenes desean que llegue a un acuerdo con Hamás para liberarlos, mientras que sus socios de coalición de extrema derecha quieren continuar la guerra con el objetivo de aniquilar al grupo armado.

Ayer, pareció apoyar a estos últimos, y el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado la decisión de Netanyahu de abandonar unilateralmente la tregua que se atribuyó haber negociado.

Tanto Israel como Estados Unidos atribuyen la reanudación de acciones militares a la negativa de Hamás a liberar a más rehenes antes de que se iniciaran las negociaciones para el fin de la guerra, algo que no formaba parte del acuerdo de alto al fuego. Israel ha acusado a Hamás de prepararse para nuevos ataques, sin aportar pruebas. El grupo extremista ha negado estas acusaciones.

Hamás —que aún no responde militarmente a los ataques israelíes— ha pedido durante semanas conversaciones serias sobre la segunda fase del acuerdo de alto al fuego, que exige la liberación de los rehenes que aún siguen vivos a cambio de más prisioneros palestinos, la retirada total de Israel de Gaza y una tregua duradera. Se suponía que esas conversaciones comenzarían a principios de febrero. Ahora, es posible que no se concreten.

El acuerdo, alcanzado en enero bajo la presión del Gobierno saliente de Joe Biden y el entrante de Trump, exigía una tregua gradual con el objetivo de liberar a todos los rehenes secuestrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y poner fin a la guerra que provocó.

En la primera fase, que se extendió del 19 de enero al 1 de marzo, Hamás liberó a 25 rehenes israelíes y los cuerpos de otros ocho a cambio de casi mil 800 prisioneros palestinos, incluidos milicianos sénior que cumplían cadena perpetua por ataques mortales. Las fuerzas israelíes se retiraron a una zona de contención, cientos de miles de palestinos regresaron a lo que quedaba de sus hogares y se produjo un aumento importante de ayuda humanitaria.

“Presión bélica pone en riesgo la vida de secuestrados”

Varios rehenes que fueron liberados tras el acuerdo entre el Gobierno israelí y Hamás mostraron ayer su preocupación porque se hayan reanudado los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, ya que aseguran que van a hacer peligrar la vida de los que aún permanecen secuestrados por el grupo palestino, insistiendo en que “el tiempo se acaba”.

Sasha Troufanov, uno de los rehenes liberados en una de las rondas de intercambio de secuestrados por presos palestinos, clamó en una rueda de prensa: “¡La presión militar pone en riesgo la vida de los rehenes!”.

Troufanov explicó que, desde que se reanudaron los ataques, que han roto el alto al fuego y han dejado más de 400 muertos, sobre todo niños y mujeres, en Gaza, no deja de pensar en sus amigos que aún se mantienen en los túneles de la Franja donde Hamás mantiene a los 59 rehenes, aunque la mayoría de ellos se sospecha que están muertos.

“Estoy seguro de que están pasando un infierno por la decisión de reanudar los combates. El hundimiento del alto al fuego me ha llevado de vuelta a esos días donde mi vida estaba cada día en peligro y donde me repetían frases como ‘el acuerdo se ha caído, su Gobierno no piensa en ustedes’”, aseguró el israelí.

Por ello, pidió que comience cuanto antes la segunda fase del acuerdo que permitió su liberación, ya que sus compañeros no pueden permanecer mucho tiempo más en cautiverio: “Cada minuto allí es un infierno sin fin y un peligro mortal”, añadió.

“Se deben hacer todos los esfuerzos para recuperar a estas personas inocentes y para asegurarse de que la diplomacia se mantiene. Esta guerra debe parar y todos los rehenes deben volver con sus familias. No es tarde aún para salvar a quienes siguen vivos, y las familias de aquellos que fueron asesinados tienen derecho al duelo”, dijo por su parte Keith Seigel.

Este rehén de origen estadounidense, liberado tras 494 días de cautiverio el pasado mes, alegó: “presidente (estadounidense, Donald) Trump, estaré eternamente agradecido de que haya ayudado a mi liberación y sé que no cesarán sus esfuerzos para hacer posibles las liberaciones de los 59 rehenes que quedan. Llamamos a todos los mediadores y a la comunidad internacional para presionar a Hamás y a las partes negociadoras para que se reanuden las negociaciones y asegurar la liberación de todos los rehenes. El tiempo se acaba, tenemos que actuar ya”.

Palestina pide al Consejo de Seguridad que intervenga

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, instó ayer al Consejo de Seguridad a que actúe tras la oleada de bombardeos de Israel. “Ustedes son el Consejo de Seguridad, actúen. Paren estos actos criminales con resoluciones. Pueden hacerlo, tienen poder, porque de lo contrario se convertirán en algo irrelevante”, espetó Mansour durante una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre ‘La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina’.

Y añadió: “Hagan que la guerra no sea aceptable. Este es un momento histórico en el que les toca decidir de qué lado están”.

El representante palestino pidió también que se vuelva a un alto al fuego como “la única forma de avanzar” por la paz en la Franja de Gaza, algo que consideró muy lejano porque, aunque “el Gobierno de Trump ha dado prioridad a los rehenes”, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está “anteponiendo su supervivencia política”.

Hutíes atacan por cuarta vez en 72 horas portaaviones de EU

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen afirmaron en la madrugada de este miércoles haber atacado por cuarta vez en 72 horas el portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman en el Mar Rojo.

Los hutíes señalaron en un comunicado que la acción se llevó a cabo tras detectar “movimientos militares hostiles” que preparaban “un ataque aéreo a gran escala” contra Yemen.

“En represalia, las fuerzas de misiles y navales llevaron a cabo una operación militar conjunta utilizando varios misiles de crucero y drones, atacando el portaaviones USS Harry Truman y varios buques de guerra enemigos, lo que llevó al fracaso de ese ataque. La operación ha logrado con éxito sus objetivos”, expresó el grupo. Asimismo, los hutíes afirmaron que intensificarán sus “operaciones militares contra el enemigo sionista”.

