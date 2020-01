"Golpistas" quieren silenciarme: Evo Morales

El ex presidente boliviano Evo Morales afirmó que los actores "golpistas" en su país temen a su postulación como senador o diputado en las elecciones generales del 3 de mayo.

"Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán", difundió en su cuenta de Twitter.

El lunes Morales entregó a sus abogados un poder registrado por Agente Consular de Bolivia en Argentina, que permitiría realizar las gestiones correspondientes ante el Tribunal Supremo Electoral para postularlo a los cargos de diputado o senador.

La víspera, el ex mandatario también informó en su cuenta que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, destituyó al agente notarial de la embajada en Buenos Aires que le tramitó el documento.

"Su intención es ser senador por Cochabamba para estar ahí (en la Asamblea) y con pactos políticos pueda, posiblemente, acceder a la presidencia del Senado, para posteriormente convulsionar a cualquier presidente que esté en Palacio", declaró el analista Williams Bascopé al diario Página Siete.

Posteriromente, "pedirá su renuncia y entrará a Palacio con sucesión constitucional. No está resignado a perder el poder", agrego Bascopé.

