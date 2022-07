¡Golpe de suerte! Encuentran 75 mil dólares en un basurero

Empleados municipales encontraron 75 mil dólares que estaban en bolsas, dentro de un mueble, en un basurero de la ciudad de Las Parejas, a unos 100 kilómetros de Rosario, en Argentina.

Según el periódico El litoral, tras el primer hallazgo de un hombre, que en una bolsa encontró 50 mil dólares el pasado 18 de julio, vecinos acudieron al basurero para iniciar sus propias búsquedas; fue así como en otro golpe de suerte, un hombre encontró otro bolso que contenía entre 20 y 25 mil dólares.

ESPECIAL

De acuerdo a la información difundida, los dólares estaban dentro de un mueble, en una bolsa, que se rompió por la maniobra de una máquina, y de esta forma varios billetes verdes quedaron esparcidos sobre la basura, lo que evidenció el afortunado suceso.

“El sábado a la tarde en pleno movimiento de tierra que realizaba con la topadora, enterré un ropero viejo. Calculo que en un tramo enganché una bolsa, pero no me bajé porque tenía problemas con la máquina. Aparentemente, esa bolsa contenía dólares que terminaron volando por todas partes. Luego, el lunes a la mañana me entero que un grupo de personas habían encontrado una importante suma de dinero. Estoy muy contento porque se trata de gente trabajadora, muchos de ellos se hicieron millonarios”, dijo Raúl Núñez, empleado comunal, para el diario El Litoral.

Tampoco te pierdas: Hombre que busca casarse con dos mujeres obtiene amparo en Puebla

Durante el día y la noche, con la ayuda de linternas, vecinos no paraban la búsqueda de más dólares, incluso excavando entre los desechos, se aferraban a la ilusión de hallar una nueva bolsa, pero hasta ahora no se reportó ningún otro "tesoro".

Hasta el momento no se conoce el origen del dinero, ni su eventual propietario.

La historia ha causado revuelo entre los habitantes de la zona, algunos han afirmado que encontraron una carta en la que se menciona que la cantidad de dinero en el basurero es mayor, hasta de "billón de dólares", creando toda serie de historias alrededor del origen del dinero. Para muchos más, se trata de un evento que pudo tener como origen que una persona mayor escondía su dinero en el mueble y falleció sin que nadie supiera su peculiar forma de ahorrar.

OA