Gobierno de Bolivia denunciará a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad

El Gobierno provisional de Bolivia anunció este miércoles que presentará una denuncia internacional en contra de Evo Morales por "crímenes de lesa humanidad", al acusarlo de organizar desde su asilo en México los bloqueos para impedir que llegue alimento a varias ciudades bolivianas.

El sustento de esta demanda es un video presentado a los medios por el ministro interno de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, en el que se muestra a un dirigente cocalero identificado como Faustino Yucra Yarhui en una conversación telefónica en altavoz con una persona a quien las autoridades identifican como Evo Morales.

En el video, cuya autenticidad no está confirmada por fuentes independientes, se escucha supuestamente a Morales dar instrucciones para organizar a los cocaleros y resistir en bloqueos de carreteras en contra del Gobierno interino de Jeanine Áñez.

"Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad", se escucha en el video a la voz identificada como Morales, quien también recuerda que cuando le expulsaron del Congreso boliviano en 2002 siendo diputado hubo bloqueos para que le permitieran retornar al Parlamento, algo que sí ocurrió.

"Ahora me expulsan de Bolivia, hagan bloqueo hasta ganar", agrega.

Murillo indicó que la información que tiene es que esa llamada telefónica se produjo hace tres días y ofreció llevar el video a cualquier laboratorio para demostrar su autenticidad y que es Evo Morales quien habla con el dirigente cocalero.

"No es posible que Evo Morales quiera seguir enfrentando a bolivianos contra bolivianos, no es posible que Evo Morales, después de que el pueblo creyó tanto en él, ordene asesinar a su pueblo, ordene que no entre comida a las ciudades, este es un crimen de lesa humanidad", sostuvo el ministro interino.

Murillo anunció que "en las próximas horas" presentarán "la demanda internacional sobre esto" ante "las instancias que correspondan", sin dar detalles.

Bolivia está sumida en un grave conflicto desde que el día después de las elecciones del 20 de octubre comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo por un organismo electoral cuestionado por los detractores del líder indígena.

El 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y horas después Morales anunció su renuncia tras casi 14 años en el poder, presionado por los militares, para al día siguiente salir hacia México, donde está asilado.

La renuncia de Morales es calificada de "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

Las protestas inicialmente eran en contra de Morales pero tras su salida de Bolivia, sus seguidores se manifiestan en contra de Áñez.

Antes de su renuncia, Morales había advertido con cercar las áreas urbanas para frenar las huelgas ciudadanas en su contra, lo que fue criticado por sus detractores.

Un cerco es un bloqueo de entrada y salida del campo a la ciudad, que puede ser del paso de personas como de alimentos que se producen en el área rural.

