Gobierno de Argentina dice que apagón es "muy grave"; no sería ciberataque

El Gobierno de Argentina explicó que aunque el fallo en el sistema de transporte energético que provocó este domingo el apagón total en el país no es algo "anormal", sí lo es la "cadena de acontecimientos posteriores" que provocaron la desconexión, lo que va a ser sometido a una profunda investigación.

"En este instante no descartamos ninguna posibilidad. Pero diría que no creemos la del ciberataque. No está dentro de las alternativas primarias que se están considerando", explicó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en una rueda de prensa en Buenos Aires.

Convencido de que es "muy grave" dejar al país sin electricidad "de un momento para otro", Lopetegui insistió en que el sistema eléctrico argentino es "muy robusto" y abogó por guardar prudencia hasta que se pueda llegar hasta el final de la investigación, entender qué pasó y "sancionar a quienes hayan sido responsables".

Según explicaron anteriormente desde el Gobierno, fue a las 7.07 hora local (10.07 GMT) cuando se produjo un colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un "corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay".

No fue hasta alrededor de cuatro horas después que las empresas distribuidoras del servicio eléctrico informaron que el suministro comenzaba a normalizarse "lentamente" en el país, donde viven en torno a 40 millones de personas.

ARGENTINA, A OSCURAS



Poco después de las 7 de la mañana, cuando aún no había amanecido, un gigantesco #apagón dejó a oscuras a todo el país. pic.twitter.com/zqVN9mBiMh — Clarín (@clarincom) 16 de junio de 2019

El corte afectó principalmente a Buenos Aires y su cinturón urbano -que aglutinan a 13 millones de personas- y al resto de provincias del país, entre ellas, las que celebran elecciones locales como Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra de Fuego, aunque en esta última, la más austral, no hubo problemas, porque no depende del SADI, donde ocurrió la falla.

IM