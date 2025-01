Estudio descubre que el ruido de los aviones puede provocar enfermedades cardiacas

Una reciente investigación comparó los datos recopilados en un estudio cardiovascular de quienes vivían en zonas con mayor ruido de aviones, comparado con los de quienes vivían en zonas con menor ruido, y descubrieron que quienes están expuestos a niveles de ruido de los aviones superiores a los recomendados podrían tener más riesgo de padecer problemas cardíacos y más probabilidades de sufrir infartos, arritmias potencialmente mortales y accidentes cerebrovasculares.

Esto se debe a que los datos de las personas que viven cerca de aeropuertos mostraron que sus músculos cardíacos estaban más rígidos, se contraían y expandían con menos facilidad y eran menos eficaces a la hora de bombear la sangre por el cuerpo. Este resultado fue mayor en el caso de las personas expuestas al ruido de los aviones por la noche, lo que podría deberse a factores como la alteración del sueño y el hecho de que es más probable que las personas estén en casa, y por tanto, expuestas al ruido.

El estudio observacional fue publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology y dirigido por investigadores de la University College London (UCL). En él se analizaron los datos del Biobanco del Reino Unido de 3.635 participantes que se habían sometido a una resonancia magnética (RM) detallada del corazón y que vivían cerca de los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Birmingham o Manchester.

Los efectos del ruido en la salud

A raíz de esto, el estudio explicó la relación entre el ruido de los aviones y las diferencias en la estructura y el funcionamiento del corazón:

El ruido de nuestro entorno, además de afectar la calidad del sueño , puede desencadenar respuestas de estrés y provocar una sobreactivación del sistema nervioso simpático, elevando la presión arterial, la constricción o dilatación de las arterias y una digestión más lenta.

, puede desencadenar elevando la presión arterial, la constricción o dilatación de las arterias y una digestión más lenta. También puede provocar la liberación de cortisol, la hormona del estrés, que puede aumentar el apetito y provocar un aumento de peso.

la hormona del estrés, que puede aumentar el apetito y provocar un aumento de peso. Además, se sabe que la exposición a niveles elevados de ruido de los aviones está relacionada con el aumento de la presión arterial y la obesidad.

"Nuestro estudio es observacional, por lo que no podemos afirmar con certeza que los altos niveles de ruido de los aviones causan estas diferencias en la estructura y la función cardíaca, pero nuestros resultados se suman a un creciente número de pruebas de que el ruido de los aviones puede afectar negativamente a la salud del corazón y a nuestra salud en general", explica Gaby Captur, autora principal del estudio y cardióloga consultora del Royal Free Hospital de Londres.

