Este es el país que prohibió con un decreto el "vuelo de ovnis"

Chateauneuf du Pape, es un poblado y comuna francesa, hoy, ya es viral. Y es que, este pequeño poblado ha anunciado un peculiar mandato gubernamental, que tiene como objetivo prohibir el ingreso de ovnis o seres de otro planeta a su territorio.

Lo más insólito, es que este mandato no es actual, ya que corresponde a mediados del siglo pasado. Ante la viralidad de esta noticia, las autoridades de este poblado han declarado que pese a ser objeto de burla internacional, sospechan que la legislación ha sido efectiva, porque no han detectado presencia de seres extraños y objetos voladores no identificados.

La normativa se promulgó en 1954, en momentos en los que Francia reportaba informes de avistamientos en varios de sus territorios, generando pánico en su localidad.

Más allá de crear esta norma para evitar una invasión de seres extraños, esta tenía como finalidad evitar el acceso de naves espaciales, para que no destruyeran sus sembradíos, campos y viñedos franceses al aterrizar. Lo que propició que el alcalde de ese entonces emitiera un decreto donde denegaba el aterrizaje y sobrevuelo de los extraterrestres en zonas de cultivo.

Tal normativa resultó "efectiva" e interesante, y ante ello algunos descendientes de aquel alcalde han mencionado que prefieren ver el suceso cómo un método para publicitar su municipio, ya que al ser una medida preventiva por haber sospechado de avistamientos de otros seres, atraería la curiosidad de los turistas de aquella época.

Sin duda, es una estrategia publicitaria que, a pesar de varias décadas, sigue dando de que hablar, y al mismo tiempo, generando interés por el pequeño poblado francés Chateauneuf du Pape.

AH