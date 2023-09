Jaime Maussan presenta “cuerpos no humanos” en la audiencia pública

Luego de que en Estados Unidos se diera a conocer que el gobierno estadounidense tiene en su poder "restos biológicos no humanos", México busca convertirse en el primer país en reconocer y aceptar la presencia de los "no humanos" en el planeta. Por ello se desarrolló esta tarde la primera audiencia pública sobre Fenómenos Anómalos no Identificados (FANI en español).

La actual conferencia tiene la intención de abrir el camino a una posible legislación, pues se busca establecer y definir un criterio para los fenómenos aéreos no identificados e incluirlos en la Ley de Protección del Espacio Aéreo.

En la audiencia paticipan Ryan Graves, una de las tres figuras presentes en el evento organizado en Estados Unidos; Robert Salas, testigo presencial en el caso oficial por la oficina AARO y el astrofísico Avi Loeb, así como Jaime Maussan, periodista y Director de Tercer Milenio.

En la audiencia, Jaime Maussan presenta lo que se ha clasificado como "cuerpos no humanos" en la Cámara de Diputados. Hasta el momento no es posible identificar al espécimen en cuestión.

De acuerdo con Jaime Maussan estos restos fueron recuperados en Perú en una mina de Diatomea. Se trata de cuerpos disecados encontrados en dos ciudades en el 2017. De acuerdo con el periodista, estas han sido estudiadas ampliamente por científicos y periodistas y los resultados son contundentes: no son restos humanos.

De acuerdo con la Universidad Autónoma de México, quien realizó los análisis de Carbono 14, se trata de seres de más de mil años de antigüedad, lo que supone que no se trata de seres recuperados de aves, sino de seres sepultados en tierra de diatomea.

