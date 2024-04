Estalla conflicto entre México y Ecuador

México suspendió las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador luego de que policías de ese país irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, a quien el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenía resguardado en ese inmueble desde diciembre de 2023.

“Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra Embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta”, informó el Mandatario a través de un mensaje en sus redes sociales.

López Obrador afirmó que el acto fue una afrenta a la soberanía del país.

“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador”, agregó.

Por su parte, Bárcena atendió la instrucción de AMLO y sostuvo que el acto de la nación sudamericana representa una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“Ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”.

Para entrar en suelo mexicano (así se considera el espacio de la Embajada), los uniformados treparon paredes y vallas de la sede diplomática.

El jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada, Roberto Canseco, denunció a medios de comunicación que los elementos agredieron al personal de guardia de la sede diplomática.

“Esto es totalmente inaceptable, esto no puede ser, es la barbarie”, señaló Canseco y aseguró que los agentes lo golpearon cuando los encaró para tratar de impedir que violaran el espacio de la Embajada de México en Quito. En videos que circularon en internet se ve cómo los policías someten al funcionario para que no se acerque al vehículo en el que trasladaron a Glas.

Fue una situación, añadió Canseco, que “nos sorprendió, no puedo creer que haya sido posible que entraron como delincuentes totalmente en contra de todo principio”.

Una fuente cercana a los acontecimientos aseguró que Glas fue llevado a una unidad de la Fiscalía en Quito.

Desde 2017, Glas cumple dos condenas, una por un caso de sobornos y otra relacionada al caso Odebrecht. Fue liberado a finales de noviembre de 2022. Además, tiene una investigación abierta en su contra por irregularidades en las tareas de reconstrucción del terremoto de 2016 durante su gestión.

Poco antes de la irrupción en la sede diplomática, Bárcena publicó un mensaje en el que insistía a Ecuador para conceder el salvoconducto a Glas que le permitiera salir.

“El derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales. Confío en que el Gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes”.

La tensión entre los dos países escaló después de que López Obrador afirmara que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio días antes de las elecciones en Ecuador había influido en las tendencias de voto y afectado a la candidata progresista que iba a la cabeza de las encuestas, en referencia a Luisa González, de la Revolución Ciudadana, la aspirante designada por el ex presidente Rafael Correa.

Como reacción a estos señalamientos, el Gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora de México.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) calificó de gravísima la irrupción de policías en la Embajada de México en Quito y tildó esa operación como un acto fascista.

“Es un acto fascista de extrema gravedad que atenta contra las relaciones diplomáticas y el derecho internacional”, señaló la Conaie, grupo social más importante de esa nación.

Allanaron la embajada “como delincuentes”: Roberto Canseco

El jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, aseveró anoche que la Policía, que detuvo al ex vicepresidente del país andino Jorge Glas, allanó la legación diplomática “como delincuentes”.

En videos y fotos que circulan en redes sociales se aprecia a Canseco en el momento en que sale de la Embajada corriendo tras vehículos con vidrios polarizados y al tratar de alcanzarlos es interceptado por policías y cae al suelo.

En declaraciones a la prensa fuera de la Embajada, Canseco dijo que se golpeó la cabeza contra el suelo y físicamente trató de impedir que entraran a la legación.

“Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura”, dijo visiblemente alterado.

Canseco expresó su preocupación por Glas “porque pueden matarlo”.

“No hay ningún fundamento para hacer esto”, aseveró al indicar que no hubo un aviso previo sobre el ingreso de la Policía.

“Esto es fuera de toda norma, y lo están haciendo porque (Glas) es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy (ayer)”.

Y reiteró:” No puede ser, no puede ser, esto no ha sucedido en los peores casos”.

Relató que no supieron lo que estaba pasando. “Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones, que entraron en la noche en la Embajada”.

Insistió en que lo ocurrido es “algo totalmente inaceptable”.

“Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así”, finalizó.

El ingreso de la Policía en la Embajada ocurrió el mismo día en que México había concedido el asilo político a Glas, quien entró en la legación diplomática en diciembre pasado y poco después pidió asilo.

Glas, que fue vicepresidente en periodos del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y al inicio de la administración de Lenin Moreno (2017-2021), está procesado por presunta malversación de fondos en el denominado caso “Reconstrucción” de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016.

EFE

El jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada, Roberto Canseco fue retirado a la fuerza por agentes. EFE

Es un acto fascista contra el pueblo mexicano: Conaie

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) calificó de gravísima la irrupción de policías en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, y tildó esa operación como un acto fascista.

“La violación de la Embajada de México en Ecuador es un acto fascista de extrema gravedad que atenta contra las relaciones diplomáticas y el derecho internacional”, señaló la Conaie, la organización social más importante del país y altamente crítica con la gestión del presidente ecuatoriano, el empresario Daniel Noboa.

“Las embajadas representan la soberanía de los países que las albergan y están protegidas por el principio de inviolabilidad consagrado en la Convención de Viena”, recordó la Conaie en un mensaje por redes sociales y dijo que también podría mostrar un “desprecio absoluto por las normas internacionales”.

“Es preocupante observar cómo el Gobierno autoritario y fascista de Ecuador recurre a la fuerza para asegurar sus trofeos políticos”, agregó el grupo indígena que teme un efecto nocivo en las relaciones entre México y Ecuador.

Esa operación de fuerza “también envía un mensaje peligroso a la comunidad internacional”, concluyó.

Violan los estatutos de la Convención de Viena

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece en su artículo 22 que las sedes diplomáticas son inviolables y que los agentes de las fuerzas del orden de donde se encuentren no pueden ingresar a ellas sin consentimiento.

1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

Un grupo de policías de fuerzas especiales ecuatorianos ingresó a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas. AFP

Reacciones

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición “Sigamos haciendo historia”:

“La irrupción en la embajada mexicana en Ecuador es una flagrante violación de la Convención de Viena. Es una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible. Expreso toda mi solidaridad y respaldo al Presidente López Obrador en la defensa de nuestra soberanía”.

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la coalición “Fuerza y Corazón por México”:

“Sobre lo ocurrido en la Embajada Mexicana en Ecuador: Se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables”.

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano:

“Este es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar. Esa Embajada representa al Estado mexicano y es inviolable. Es parte de nuestro territorio. Esperamos que el @GobiernoMX y la @SRE_mx actúen con la firmeza que la situación amerita”.

Olga Sánchez Cordero, senadora:

“El Gobierno de Ecuador ha cometido una flagrante violación al derecho internacional y al derecho al asilo. Es una afrenta inédita en la relación entre dos naciones hermanas. Mi solidaridad y admiración al personal diplomático y consular. Mi respaldo al Presidente”.

¿De qué está acusado Jorge Glas?

Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriano, que a finales de 2022 salió en libertad tras cumplir cinco años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita de ocho y seis años de prisión, respectivamente, se encuentra procesado por presunto peculado (malversación) en el caso “Reconstrucción” de la costera provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.

A mitad de diciembre de 2023, Glas, que se considera inocente y un perseguido político víctima de “lawfare”, llegó a la Embajada de México en Quito, cuando todavía no pesaba sobre él una orden de detención.

A inicios de enero, un juez dictaminó su ingreso en prisión provisional por el caso de Manabí. La investigación de Fiscalía determinó que existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas, naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.

Glas estuvo cinco años y cuatro meses en la cárcel al haber sido condenado a ocho años por cohecho en el caso ‘Sobornos’, donde también fue inhabilitado y condenado Correa, y a seis años por asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El Universal

El Gobierno de Daniel Noboa justifica su accionar contra la delegación consular mexicana

El Gobierno de Ecuador informó que capturó al ex vicepresidente Jorge Glas, a quien México le había concedido el asilo político.

“Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países... Ningún delincuente puede ser considerado perseguido político”, indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

“Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glas, y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura”, señaló el comunicado.

CT