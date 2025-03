Estadounidenses transgénero presentan demanda contra nuevas normas de pasaportes

Cuando Ash Lazarus Orr fue a renovar su pasaporte a principios de enero, el organizador transgénero pensó que sería algo relativamente rutinario.

Pero más de dos meses después, Orr está esperando obtener un nuevo pasaporte con un cambio de nombre y una designación de sexo que refleje quién es.

La demora le ha impedido viajar al extranjero para recibir atención de afirmación de género este mes en Irlanda, ya que se niega a obtener un pasaporte que liste una "designación de sexo inexacta".

Orr culpa de la demora al presidente Donald Trump, quien el día que asumió el cargo emitió una orden ejecutiva prohibiendo el uso del marcador "X" así como el cambio de marcadores de género. La orden establece que una persona es hombre o mujer y rechaza la idea de que alguien pueda transicionar a otro género.

"Esto me está impidiendo tener una identificación precisa y la libertad de moverme por el país, así como internacionalmente", indicó Orr, quien es uno de los siete demandantes —cinco estadounidenses transgénero y dos demandantes no binarios— que han demandado a la administración Trump en un tribunal federal. "Esto realmente ha impedido mi vida y mi libertad... El gobierno está cuestionando quién soy como persona trans".

La Unión Americana de Libertades Civiles está demandando al gobierno federal en su nombre y estará en el tribunal el martes en Boston buscando una orden judicial preliminar, que pondría la política en espera mientras la demanda avanza en el tribunal.

"Esta política no es sobre pasaportes, es una política antitransgénero y la orden ejecutiva es muy clara en ese sentido", declaró el abogado de la ACLU Li Nowlin-Soul después de la audiencia. "Es muy importante librar esta lucha porque hay tantos ataques ahora contra las personas transgénero … El gobierno no ha dado ninguna justificación para aplicar esta política".

La jueza Julia Kobick, quien fue nominada por el presidente Joe Biden, tomó nota de la moción.

En su demanda, la ACLU describió cómo a una mujer le devolvieron su pasaporte con una designación masculina, mientras que otros tienen demasiado miedo de enviar sus pasaportes porque temen que sus solicitudes puedan ser suspendidas y sus pasaportes retenidos por el Departamento de Estado.

Otra persona envió su pasaporte el 9 de enero y solicitó un cambio de nombre y cambiar su designación de sexo de masculino a femenino. Esa persona todavía está esperando su pasaporte, lo que significa que no puede salir de Canadá, donde vive, y podría perderse una boda familiar en mayo y una conferencia de botánica en julio.

"Todos han enfrentado maltratos previos debido a sus identidades de género, y temen que tener designaciones de sexo incorrectas en sus pasaportes les cause más maltratos, incluyendo ponerlos en peligro", escribió la ACLU.

Antes de solicitar su nuevo pasaporte, Orr fue acusado a principios de enero por la Administración de Seguridad en el Transporte de usar documentos falsos cuando viajaba de Virginia Occidental a Nueva York, ya que tenía una designación masculina en su licencia de conducir pero una femenina en su pasaporte. Eso lo llevó a solicitar el pasaporte actualizado con una designación de sexo masculina, cuatro días antes de que Trump asumiera el cargo.

"Todos tenemos derecho a documentos de identidad precisos, y esta política invita al acoso, la discriminación y la violencia contra los estadounidenses transgénero que ya no pueden obtener o renovar un pasaporte que coincida con quiénes son", declaró la abogada de la ACLU Sruti Swaminathan.

En respuesta a la demanda, la administración Trump ha argumentado que el cambio de política de pasaportes "no viola las garantías de igual protección de la Constitución". También sostienen que el presidente tiene amplia discreción para establecer la política de pasaportes y que los demandantes no se verán perjudicados por la política, ya que aún son libres de viajar al extranjero.

En la audiencia de este martes, Kobick respondió al argumento del gobierno de que los demandantes no se verían perjudicados y de que la política no discrimina en base a sexo. También mencionó que la política podría no ser vista como algo aislado sino como parte de una campaña más amplia de la administración Trump contra los ciudadanos transgénero.

"¿Disputa usted que las recientes órdenes ejecutivas despojan de derechos o le quitan a las personas transgénero cosas que antes tenían?" preguntó Kobick a Benjamin Takemoto, el abogado del Departamento de Justicia que negó que la política de pasaportes es antitransgénero en parte porque no menciona a personas transgénero.

Después de la orden ejecutiva de Trump, el Departamento de Estado rápidamente dejó de emitir documentos de viaje con el marcador de género "X" preferido por muchas personas no binarias, que no se identifican estrictamente como masculinas o femeninas. El departamento también dejó de permitir que las personas cambien el género que figura en su pasaporte o obtengan nuevos que reflejen su género en lugar de su sexo asignado al nacer.

Las solicitudes que ya se habían presentado buscando cambios de marcador de género fueron puestas en espera. El Departamento de Estado también reemplazó su página web con información para viajeros "LGBTQI+" por solo "LGB", eliminando cualquier referencia a personas transgénero o intersexuales.

La política de pasaportes es una de varias acciones que Trump ha tomado que podrían sofocar los derechos y el reconocimiento legal de personas transgénero, intersexuales y no binarias.

MV