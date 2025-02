Los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguéi Lavrov, y Estados Unidos, Marco Rubio, abrirán el martes en Riad, capital saudí, las negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales y poner las bases para un arreglo pacífico a la guerra en Ucrania.

"No sé qué pintan (los europeos) en la mesa de negociaciones", dijo Lavrov en rueda de prensa antes de partir rumbo a la capital saudí.

Si Estados Unidos dejó claro en la Conferencia de Múnich que los países europeos no participarán en las negociaciones, Moscú hace mucho tiempo que mantiene esa postura y como argumento esgrime el incumplimiento hace diez años de los Acuerdos de Minsk por parte de Kiev, Berlín y París.

Las negociaciones transcurrirán con el telón de fondo de una posible reunión entre los jefes del Kremlin, Vladímir Putin, y la Casa Blanca, Donald Trump, que acordaron la pasada semana en conversación telefónica negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Riad, punto cero

Aunque ya se sabía que Rubio viajaría a Riad, fue el Kremlin el que anunció la reunión, en la que también participará Yuri Ushakov, asesor de Putin para asuntos internacionales.

"Se espera que el martes en Riad ellos mantengan una reunión con sus homólogos estadounidenses, que estará centrada primero en el restablecimiento de todo el abanico de las relaciones rusas-estadounidenses", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Será la primera reunión entre un ministro de Exteriores ruso y un secretario de Estado de Estados Unidos desde la mantenida en enero de 2022, un mes antes del inicio de la guerra, entre Lavrov y su homólogo Antony Blinken.

Al respecto, Rubio aseguró a la cadena CBS News que hay "un largo camino por recorrer" antes de abrir negociaciones de paz con Rusia.

El secretario de Estado dijo que Putin "expresó interés en la paz" durante su conversación con Trump y que "las próximas semanas y días determinarán si es serio o no".

"Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta", dijo Rubio. "Pero puedo decirles que Donald Trump es el único líder en el mundo que potencialmente podría comenzar ese proceso".

Por parte estadounidense también viajaron a Arabia el enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz.

Rusia no sólo quiere hablar de Ucrania

Por su parte, Lavrov dejó claro hoy en rueda de prensa que Rusia no quiere hablar con los estadounidenses sólo sobre Ucrania. "Lo primero que queremos es escucharlos", dijo.

Agregó que la pasada semana Putin y Trump "coincidieron en la necesidad de dejar atrás un período completamente anormal en las relaciones entre las dos grandes potencias, durante el cual esencialmente no se comunicaban salvo sobre ciertas cuestiones técnicas y humanitarias".

"Y los presidentes coincidieron en que es necesario retomar el diálogo sobre todos los temas que, de una forma u otra, puede resolverse con la participación de Rusia y Estados Unidos", recalcó. Entre ellos mencionó no sólo Ucrania, sino también la situación en Oriente Medio y "otras regiones del mundo".

En cuanto a la guerra con el país vecino, Lavrov admitió que Estados Unidos "puede ayudar a solucionar el problema".

"No ocultamos que esa ayuda es perfectamente posible. Además, Estados Unidos ha desempeñado un papel importante en la crisis ucraniana desde el principio" , explicó y acusó a los europeos de utilizar la congelación del conflicto como subterfugio para la continuación de los combates.

Zelenski no quiere saber de negociaciones

Mientras, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que también se encuentra en Oriente Medio y viajará a Arabia Saudí en los próximos días, aseguró que no reconocerá ningún resultado fruto de dicho encuentro y recordó que Estados Unidos no tiene derecho a hablar con Rusia sobre asuntos que afecten a Kiev sin su participación.

"Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", declaró Zelenski a preguntas de la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa desde Emiratos Árabes Unidos.

Evidentemente, añadió, "le preguntaré a Su Alteza Mohamed (Bin Salman, el príncipe heredero saudí) qué sabe sobre esto”.

Mientras, los líderes europeos, entre los que levantó ampollas la decisión de Washington de marginarlos de las negociaciones sobre Ucrania, se reunirán este lunes en París para consensuar su postura y abordar los desafíos para la seguridad continental.

Sea como sea, el portavoz del Kremlin destacó que a día de hoy, a diferencia de hace apenas unos pocos meses, en el mundo "todos ahora intentan hablar de lo que hay que hacer para parar, sea como sea, la guerra".

"Esto es algo positivo", subrayó.

En Riad también se abordarán los planes y preparativos para una futura reunión entre Putin y Trump, quien adelantó el domingo que está tendrá lugar "muy pronto".

Con información de EFE.

