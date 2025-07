Estados Unidos ha decidido retirarse de las negociaciones sobre el alto al fuego en la Franja de Gaza. Así lo hizo saber Steve Witkoff enviado estadunidense en Qatar quien era parte de un equipo de mediadores entre Israel y Hamas.

"Aunque los mediadores han hecho un gran esfuerzo, Hamás no parece estar coordinado ni actuar de buena fe", declaró Witkoff en un comunicado. "Ahora consideraremos opciones alternativas para traer a los rehenes a casa e intentar crear un entorno más estable para el pueblo de Gaza".

No está claro qué "opciones alternativas" está considerando Estados Unidos. La Casa Blanca no hizo comentarios y el Departamento de Estado no respondió a mensajes.

La administración de Trump no ha logrado ningún avance en las conversaciones sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, mientras las condiciones empeoran en Gaza. El territorio tuvo recientemente su día más mortífero hasta ahora para los solicitantes de ayuda en más de 21 meses de guerra, con al menos 85 palestinos muertos mientras intentaban alcanzar alimentos el domingo.

Las partes han mantenido semanas de conversaciones en Qatar, reportando pequeños signos de progreso pero sin avances significativos. Los funcionarios han dicho que un punto principal de fricción es el redespliegue de las tropas israelíes después de que se produzca cualquier alto el fuego.

Witkoff manifestó que Estados Unidos está "resuelto" en buscar el fin del conflicto en Gaza y que era "una pena que Hamás haya actuado de esta manera egoísta".

Más temprano el jueves, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó de regreso a Israel a su equipo negociador a la luz de la respuesta de Hamás.

En una breve declaración, la oficina del primer ministro expresó su agradecimiento por los esfuerzos de Witkoff y los mediadores Qatar y Egipto, pero no dio más detalles.

Se esperaba llegar a un acuerdo en discusión incluya un alto el fuego de 60 días en el que Hamás liberaría a 10 rehenes vivos y los restos de otros 18 en fases a cambio de palestinos encarcelados por Israel. Se aumentarían los suministros de ayuda y las dos partes mantendrían negociaciones sobre una tregua duradera.

Las conversaciones se han estancado debido a demandas contrapuestas para poner fin a la guerra. Hamás dice que solo liberará a todos los rehenes a cambio de una retirada total de Israel y el fin de la guerra. Israel dice que no aceptará poner fin a la guerra hasta que Hamás renuncie al poder y se desarme, una condición que el grupo rechaza.

Este revés para Trump coincidiría con el del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que había prometido negociar rápidamente el fin de la guerra, sin obtener mucho progreso allí.

Con la guerra en Gaza, Trump se reunió a principios de este mes con Netanyahu en la Casa Blanca, apoyando un esfuerzo para lograr un avance y un acuerdo de alto el fuego.

Pero a pesar de su recién fortalecida asociación con Netanyahu tras los ataques conjuntos de sus países a Irán, el líder israelí dejó Washington sin ningún avance anunciado.

El Departamento de Estado dijo a principios de la semana que Witkoff viajaría al Medio Oriente para conversaciones, pero funcionarios estadounidenses dijeron más tarde que Witkoff viajaría a Europa.

No estaba claro si estaba manteniendo reuniones allí el jueves.

