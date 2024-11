Con un intercambio cordial, se realizó en la Casa Blanca la reunión protocolaria para el cambio de presidencia de Estados Unidos, un encuentro que contrastó fuertemente con la extrañeza del momento político de ese país.

La chimenea crepitaba en el Despacho Oval ayer mientras el presidente Joe Biden estrechaba la mano de Donald Trump y lo felicitaba por su victoria electoral.

Lejos quedaron los reclamos del republicano contra la administración demócrata y los señalamientos mutuos de campaña, ahora Trump recibió suaves y diplomáticas palabras. “Bienvenido de vuelta”, le dijo Biden a Trump, quien afirmó que la transición “será lo más fluida posible”.

En la Casa Blanca estaba Biden cuando Trump, quien nunca admitió su derrota, le negó la visita a los demócratas. No hubo reclamos por el hecho.

Tampoco hubo protestas en las calles ni sorpresas durante la visita de más de dos horas entre Joe Biden y Donald Trump.

También fue una escena muy diferente a cuando Trump visitó la ciudad después de su sorprendente victoria sobre Hillary Clinton hace ocho años. En aquel entonces, el país todavía estaba tratando de entender al magnate y Trump lucía algo nervioso durante su reunión en el Despacho Oval con el presidente saliente Barack Obama.

Ahora, Trump regresa triunfante y confiado, consolidando su lugar en la política estadounidense al superar dos juicios políticos, una declaración de culpabilidad y dos intentos de asesinato para ganar un segundo mandato en la Casa Blanca.

La gira de la victoria comenzó tan pronto como Trump aterrizó en su característico avión rojo, blanco y azul oscuro con su nombre en el costado. “Es agradable ganar”, le dijo Trump a los republicanos de la Cámara de Representantes durante su primera reunión del día de ayer.

También insinuó que podría no querer irse cuando su mandato termine en cuatro años más. “Sospecho que no me postularé de nuevo a menos que digan: 'Es tan bueno que tenemos que idear una solución’”, dijo Trump en un tono sarcástico.

Con información de AP

Más amigos del magnate al Gabinete

El presidente electo Donald Trump nombró ayer al congresista por Florida Matt Gaetz para que sea su candidato a secretario de Justicia, pasando por alto opciones más experimentadas a favor de un funcionario leal que se ha forjado una reputación a nivel nacional de ser un innovador y se ha comprometido a reformar drásticamente el Departamento de Justicia.

Trump también anunció que seleccionó al senador por Florida Marco Rubio para que sea su candidato a secretario de Estado, con lo que se convertirá en el primer latino en su Gabinete. Y eligió a Tulsi Gabbard, ex integrante demócrata del Congreso y aspirante a la presidencia, con el fin de que sea su directora de inteligencia nacional.

Con la selección de estos funcionarios, Trump mantuvo un patrón de llenar su gabinete con personas en las que confía que ejecutarán su agenda, en lugar de funcionarios de carrera con experiencia en sus campos.

AP

Ucrania-Rusia, tema central en reunión

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario saliente, Joe Biden, conversaron sobre la guerra en Ucrania y los rehenes israelíes en Gaza durante la reunión que mantuvieron en el Despacho Oval, informó la Casa Blanca.

En la reunión, de más de dos horas, Biden trasladó a Trump que el “apoyo continuo” a Kiev es de “interés de seguridad nacional” de Estados Unidos, según explicó en rueda de prensa el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Ucrania ha manifestado la urgente necesidad de mantener el apoyo de Estados Unidos, ante el avance que están teniendo frente a Rusia. La guerra se intensificó por las últimas zonas recuperadas por Ucrania (gráfico) por ello, Corea del Norte se sumó a operativos en Moscú y ayer Corea del Sur, expresó que respaldarán a los ucranianos.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, afirmó ayer que tras el envío de unos 10 mi soldados norcoreanos a Kursk, su Gobierno contempla medidas específicas que responderán al “progreso de la cooperación militar”.

“Una Europa fuerte y estable, capaz de enfrentar a agresores y dictadores, es vital para evitar que nos veamos arrastrados a una guerra, como ocurrió en dos ocasiones en el siglo 20 en el continente europeo”, indicó Sullivan, aludiendo a la intervención de Estados Unidos, en las dos guerras mundiales.

Sullivan también mencionó que ambos líderes discutieron el tema de los rehenes capturados por Hamás y otras milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 durante un ataque a Israel. El pasado martes, el asesor se reunió en la Casa Blanca con familias de rehenes estadounidenses en Gaza.

Agencias

Consideran una grave amenaza

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, no detalló si Joe Biden transmitió a Donald Trump una advertencia, pero afirmó que, era un asunto de “máxima urgencia” la relevancia de la guerra en Ucrania, al calificarla como una “grave amenaza” para la seguridad de Europa y del mundo.

CT