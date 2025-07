Un juez federal bloqueó ayer la pretensión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente, lo que representa el tercer fallo judicial que bloquea la orden del mandatario a nivel nacional desde una decisión clave de la Corte Suprema emitida en junio.

El juez de distrito, Leo Sorokin, concordó con otro tribunal de distrito, así como con un panel de jueces de apelación, al determinar que un mandamiento judicial a nivel nacional otorgado a más de una docena de estados sigue vigente en apego a una excepción a la decisión de la Corte Suprema. Dicha decisión del máximo tribunal restringe el poder de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional.

Los estados han argumentado que la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y amenaza con poner fin a millones de dólares para servicios de salud que dependen del estatus de ciudadanía. Se prevé que el asunto regrese rápidamente a la Corte Suprema.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló en un comunicado que el gobierno espera “ser reivindicado en la apelación”.

El fiscal general estatal de Nueva Jersey, Matthew Platkin, declaró en un comunicado que estaba “encantado de que el tribunal de distrito nuevamente prohibiera que la orden de ciudadanía por nacimiento flagrantemente inconstitucional del presidente Trump entrara en vigor en cualquier lugar”.

“Los bebés nacidos en Estados Unidos son estadounidenses, de la misma forma en que lo han sido en todos los demás momentos de la historia de nuestra nación”, agregó. “El presidente no puede cambiar esa regla legal con el simple trazo de una pluma”.

Sorokin reconoció que su orden no sería la última palabra sobre la ciudadanía por nacimiento. Trump y su gobierno “tienen derecho a luchar por su interpretación de la Decimocuarta Enmienda (constitucional), y sin duda la Corte Suprema resolverá finalmente la cuestión”, escribió el juez. “Pero mientras tanto, para los propósitos de esta demanda en este momento, la orden ejecutiva es inconstitucional”.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

AP

Jueza desestima demanda contra leyes “santuario”

Una jueza de Illinois desestimó una demanda del gobierno del presidente Donald Trump que pretendía desbaratar los límites que Chicago impone a la cooperación entre agentes federales de inmigración y la Policía local.

La demanda, que fue presentada en febrero, alegaba que las así llamadas leyes santuario en la tercera ciudad más poblada del país “frustran” los intentos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

La jueza Lindsay Jenkins del Distrito Norte de Illinois accedió a la petición de los demandados para desestimar el caso.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, declaró que estaba satisfecho con la decisión y que la ciudad es más segura cuando la Policía se enfoca en las necesidades de los habitantes de Chicago.

Un recuento de los reveses

El juez federal Joseph LaPlante, en Nueva Hampshire, emitió un fallo este mes que prohíbe que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional, en respuesta a una demanda colectiva. LaPlante había pausado su propia decisión para permitir que el gobierno de Trump apelara, pero al no haberse presentado una apelación en la última semana, su orden entró en vigor.

El miércoles, un tribunal de apelaciones con sede en San Francisco declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente y ratificó el bloqueo a nivel nacional ordenado por un tribunal inferior.

Un juez con sede en Maryland indicó la semana pasada que haría lo mismo si un tribunal de apelaciones lo aprobaba.

A la fecha, el gobierno de Trump no ha apelado ninguno de estos fallos.

CT