Donald Trump, quien se perfila para ser el candidato presidencial del Partido Republicano, atacó de nuevo a los migrantes y los acusó de “envenenar la sangre” de Estados Unidos (EU).

Al igual que en la campaña de 2016, que lo llevó a la Casa Blanca, el magnate prometió lanzar la mayor operación de deportación en la historia de la nación si los votantes lo eligen para un segundo mandato.

En Michigan, calificó como “animales” a los migrantes que están en Estados Unidos sin autorización y son sospechosos de cometer delitos, utilizando un lenguaje deshumanizador que, según estudiosos del extremismo, aumenta el riesgo de violencia.

“Con el corrupto Joe Biden cada Estado es ahora un Estado fronterizo. Cada poblado es ahora un poblado fronterizo, porque Joe Biden ha traído la carnicería, el caos y la muerte de todo el mundo y los ha vertido directamente en nuestros patios traseros”, subrayó Trump en Grand Rapids, donde estaba flanqueado por policías ante una hilera de banderas que ondeaban cientos de simpatizantes.

Aunque los delitos violentos han disminuido, Trump y otros republicanos han aprovechado crímenes graves presuntamente cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos para señalar a Biden, en un momento en que los cruces fronterizos han alcanzado cifras récord.

Las encuestas indican que Donald Trump tiene ventaja sobre Joe Biden en estos temas, ya que muchos posibles electores dicen estar preocupados por el impacto de los cruces en la frontera.

Trump insistió en el tema en un mitin en Green Bay, Wisconsin, ayer por la noche, mientras el Estado celebraba sus primarias presidenciales.

El neoyorquino acusó a naciones hostiles de “bombear inmigrantes a través de nuestra frontera abierta” y de “enviar presos, asesinos, traficantes de drogas, enfermos mentales, terroristas”, aunque no hay pruebas de que ningún país esté realizando ese tipo de esfuerzo coordinado.

También afirmó que los migrantes costarían al país billones de dólares en asistencia pública y harían que la Seguridad Social y Medicare “colapsaran”.

“Si quieren ayudar a Joe Biden a tirar a la abuelita por el barranco para financiar las prestaciones del Gobierno a los ilegales, entonces voten por el corrupto Joe Biden”, enfatizó. “Pero cuando yo sea presidente, en lugar de tirar a la abuelita por la borda, mandaré a los ilegales de Joe Biden de vuelta a casa”, advirtió el empresario.

La Casa Blanca respondió que la inmigración es positiva para la economía estadounidense. Argumentó que el reciente incremento de los extranjeros ha ayudado a impulsar el empleo y el crecimiento, y que la Reserva Federal elevó las tasas de interés para reducir la inflación en la nación vecina.

“Sabemos que los inmigrantes fortalecen nuestro país y también fortalecen nuestra economía”, acentuó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una conferencia, señalando que eran migrantes los que estaban realizando “trabajo fundamental” en el puente Francis Scott Key de Baltimore cuando se derrumbó tras ser embestido por un barco. Este hecho dejó seis víctimas mortales.

Trump también se enfocó en el asesinato de Ruby García, una mujer de Michigan que fue hallada muerta al borde de una autopista en Grand Rapids el 22 de marzo.

La Policía informó que mantenía una relación sentimental con el sospechoso, Brandon Ortiz-Vite. El hombre confesó a los agentes que le disparó varias veces durante una discusión antes de dejar su cuerpo a un lado de la carretera y huir en el auto de ella.

Las autoridades refieren que Ortiz-Vite es de origen mexicano y que había sido deportado previamente luego de ser arrestado por manejar ebrio. No tiene abogado, según registros judiciales.

Trump volvió a mencionar el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería en Georgia. Un hombre proveniente de Venezuela que, de acuerdo con las autoridades, entró ilegalmente en Estados Unidos ha sido acusado formalmente. Trump se refirió al sospechoso del crimen de Laken Riley como un “animal extranjero ilegal”.

“Los demócratas dicen: ‘Por favor, no los llamen animales. Son humanos’. Yo dije: ‘No, no son humanos, no son”.

Trump busca más recursos para financiar su campaña

Donald Trump hará lo que sea con tal de obtener recursos para su campaña presidencial, con miras a las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Vender Biblias o zapatos deportivos, es sólo un ejemplo.

En plena Semana Santa, Trump presentó su Biblia con el eslogan “Hagamos que América ore, otra vez” (Make America Pray Again), por el precio de 60 dólares (994 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual).

En sus mítines, expertos notan una tendencia de Trump a recurrir más a la religión, vendiendo sus famosas gorras rojas con el eslogan “Jesús es mi salvador, Trump es mi presidente”. Pero además, eso le permite al magnate conseguir dinero.

En un video publicado en su red Truth Social, Trump aparece con dos banderas estadounidenses de fondo, sosteniendo en su mano una copia de la Biblia en la versión tradicionalista del Rey Santiago (King James Bible).

En la edición de Lee Greenwood, a quien Trump describe como “mi buen socio y amigo” el libro, aparentemente encuadernado en cuero, muestra en su tapa la consigna “Biblia Dios Bendiga Estados Unidos”. Además de la Biblia, el libro contiene una copia de la Constitución de Estados Unidos, la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia, el Juramento de Fidelidad a la Bandera”.

En febrero, Trump lanzó unos zapatos deportivos dorados de edición limitada. Los presentó en un congreso en Filadelfia (Pennsylvania), bajo el nombre “Never Surrender” (Nunca te rindas). El calzado lleva una especie de bandera estadounidense sobre el tobillo, compuesta por líneas rojas y negras, un cuadro azul lleno de brillantes estrellas y rayas y la T a cada lado (por el apellido de Trump). El costo: 399 dólares.

Roman Sharf, fundador y director ejecutivo de la compañía Luxury Bazar y coleccionista, adquirió un par de estos zapatos, tras ofrecer 9 mil dólares (148 mil pesos mexicanos) esta semana en una subasta.

No son los únicos negocios “distintos” a los más reconocidos que ha emprendido el republicano. En 2005 firmó un contrato para producir Trump Vodka, producida primero en Países Bajos y después en Alemania por Drink Americas, bajo licencia de la Organización Trump. La marca dejó de producirse bajo el nombre de Trump en 2011, al no lograr los resultados esperados, pero aún se vende en Israel, especialmente durante la Pascua, y se puede encontrar en el mercado negro.

También hizo un acercamiento en el mundo de los congelados: en mayo de 2007 lanzó Trump Steaks, una marca de carnes que se vendía exclusivamente a través de la marca Sharper Image y QVC. Tampoco allí tuvo éxito, y debido a las bajas ventas, el producto fue descontinuado en julio del mismo año.

Perfumes, velas aromáticas, tarjetas coleccionables, son algunos de los otros negocios marca Trump. “Trump es un caso único” de cómo el mundo empresarial se mezcla con las campañas políticas, dijo a CNBC Brendan Fischer, subdirector ejecutivo Documented, una organización supervisora de la presencia de dinero en la política.

“No se me ocurre ningún otro ejemplo moderno de un candidato presidencial que promocione una serie de productos para su beneficio privado”, añadió.

Cuatro Estados tuvieron sus primarias

Los votantes de cuatro estados se pronunciaron ayer sobre los candidatos presidenciales de sus partidos, una votación en gran medida simbólica ahora que tanto el presidente Joe Biden como el ex presidente Donald Trump han asegurado las nominaciones demócrata y republicana. Ambos candidatos se impusieron con facilidad en las primarias de Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Wisconsin.

Donald Trump lanzó a principios de año una línea de tenis para obtener financiamiento electoral. El par de zapatos se vendían por 300 dólares y se agotaron. AP

Las frases más polémicas de Trump sobre la migración

“Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor. Están enviando gente con montones de problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos, asumo, que son buenas personas”.

“Están envenenando la sangre de nuestro país. Es muy malo y la gente llega con enfermedades. La gente viene con todo lo posible que puedas imaginar. Están llegando a nuestro país de todas partes del mundo: de África, de Asia...”.

“Los quiero fuera, los vamos a mover fuera y permitirles regresar de forma legal. Tenemos muchos tipos malos, como ya dije. Tenemos personas realmente malas aquí. Quiero a los malos fuera… y por cierto, ellos nunca van a regresar”.

“Nunca obtendré el voto hispano. Como los negros, son demasiado estúpidos para votar por mí. No son mi gente”.

“Cualquier Otro” puede ser el presidente de EU

A la hora de elegir presidente en noviembre, los estadounidenses probablemente tendrán como principales opciones al demócrata Joe Biden y al republicano Donald Trump. Aunque también podrían votar por “Cualquier Otro”.

Un profesor texano y veterano de 35 años decidió cambiar legalmente su nombre completo a “Literally Anybody Else” (Literalmente Cualquier Otro, en español) y recolecta firmas para postularse como candidato independiente a la Presidencia, ahora que tiene edad para hacerlo.

“Mi nombre es Literally Anybody Else y estoy postulando a la presidencia de Estados Unidos”, dijo recientemente en una entrevista a la cadena WFAA de Dallas, en Texas, sur del país. “No es necesariamente acerca de mí, como persona, sino de considerar a ‘Literalmente Cualquier Otro’ como una idea”, explicó.

Desde mediados del siglo XIX, sólo presidentes de los partidos Republicano y Demócrata han ejercido el poder en el país, pese a que en la contienda también llegan a participar postulantes independientes.

En Estados Unidos, “somos 300 millones de personas, podemos hacerlo mejor (...). Realmente debería haber alguna salida para personas como yo que están tan hartas de esta constante toma de poder entre dos partidos que simplemente no beneficia a la persona común”, explicó Else, que antes se llamaba Dustin Ebey.

“No me estoy engañando. Esto será muy difícil, pero no es imposible. Mi esperanza es tener a Donald Trump, Joe Biden y luego, a Literalmente Cualquier Otro justo debajo”, consideró Else.

Aunque también tiene la opción, permitida en EU, de que el votante escriba “Literally Anybody Else” sobre una línea punteada que ofrece la papeleta de votación.

“Anybody Else” busca estar en la papeleta electoral el próximo 5 de noviembre. ESPECIAL

Lanza ataques contra juez, previo al juicio contra la actriz Stormy Daniels

Donald Trump volvió a arremeter contra el juez de Nueva York que presidirá el proceso en su contra por pagos a una actriz porno, luego de que el magistrado ampliara las restricciones de silencio para evitar ataques contra los involucrados en el caso.

“Me acaban de informar que otro juez corrupto de Nueva York, Juan Merchan, me ha silenciado para que no pueda hablar de la corrupción y los conflictos que tienen lugar en su juzgado”, escribió Trump en su plataforma.

“¿Ellos pueden hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ellos? Suena justo, ¿no? interferencia electoral en su peor expresión”, escribió.

El lunes, el juez de Nueva York Juan Merchan, que presidirá el juicio contra Trump en el caso de pagos a la actriz porno Stormy Daniels, amplió las restricciones para evitar comentarios contra la familia del magistrado y sobre el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg.

La medida se produjo después de que el candidato presidencial republicano arremetiera contra el juez Merchan y su hija en una serie de publicaciones en la red Truth Social.

En su orden del lunes, Merchan dijo que el “patrón de Trump de atacar a miembros de la familia de juristas y abogados asignados a sus casos no sirve a ningún propósito legítimo (...) esto solo infunde miedo a los implicados en el proceso”, dijo.

La defensa de Trump indicó que buscaba la recusación del juez del caso porque su hija trabajaba para una consultora política que estuvo al servicio del Partido Demócrata del presidente estadounidense Joe Biden.

“Su Señoría tiene un interés en este caso que justifica la recusación”, dijeron en una presentación judicial.

En este caso, Trump se enfrenta a cargos de falsificación de registros comerciales por los pagos realizados a Daniels por su abogado Michael Cohen en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016 para asegurarse de que no hiciera público un encuentro sexual.

AFP

La demanda de Stormy Daniels es una de las cuatro acusaciones penales que tiene Trump en su contra y se enfrenta a 88 cargos por otros delitos. AFP

