El diario The New York Times se impuso en los Premios Pulitzer 2025 acumulando cuatro galardones dentro de las quince categorías periodísticas, en una edición que la propia organización definió como marcada por “tiempos particularmente difíciles para los medios y las editoriales en Estados Unidos”.

“Tras años de severas presiones financieras y despidos, en medio de los peligros de cubrir guerras y desastres naturales, periodistas y escritores enfrentan ahora amenazas adicionales en forma de acoso legal (...) Estos esfuerzos buscan silenciar las críticas, editar o reescribir la historia. Son un intento de erosionar la Primera Enmienda de nuestra Constitución”, expresó la administradora de la Junta de los Pulitzer, Marjorie Miller, antes de anunciar a los ganadores.

El reconocido diario neoyorquino triunfó en los apartados de periodismo explicativo, por un análisis de la salida estadounidense de Afganistán en 2021; reporterismo local, por el reportaje sobre la crisis de opioides en Baltimore; periodismo internacional, gracias a una investigación sobre el lucrativo comercio del oro durante la guerra en Sudán; y fotografía en noticia de última hora, la que se tomó del intento de asesinato a Donald Trump de julio del año pasado en Butler, Pensilvania (en la foto).

La 109 edición de los Premios Pulitzer, entregados por la Universidad de Columbia, en Nueva York, premia a lo más selecto del periodismo.

Todas las categorías periodísticas de los Pulitzer se reconocen con un premio económico que asciende a 15 mil dólares, a excepción del ganador en el apartado de servicio público, el más importante de todos y que este año fue a parar por segundo año consecutivo a ProPublica.

A The New York Times le siguió este año la revista The New Yorker como la segunda más laureada con tres premios: el del apartado de mejor comentario u opinión, reportaje fotográfico, y reportaje sonoro.

CT