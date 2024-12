El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, lanzó una campaña para disuadir la inmigración ilegal a ese Estado, misma que consiste en la colocación de decenas de vallas publicitarias en México y países de Centroamérica.

Con mensajes crudos, que describen la dureza que encontrarán en el camino, la campaña busca proyectar las dificultades que enfrentarán los migrantes sin ningún tipo de matiz.

Durante una rueda de prensa en la ciudad de Eagle Pass, cercana a la frontera con México, el gobernador señaló que la intención de los carteles publicitarios es ofrecer a los potenciales migrantes y a quienes ya están en camino rumbo al Norte “una imagen realista de lo que les sucederá en su viaje o si cruzan ilegalmente a Texas”.

“Estos carteles cuentan las historias de terror de la trata de personas. Imploran a esas personas en Centroamérica que consideren las realidades violentas y horribles de lo que les sucederá a las mujeres y los niños que traen consigo”, aseveró Abbott.

Los carteles resaltan las peligrosas consecuencias que enfrentan los migrantes, en especial cuando innumerables mujeres y niños son agredidos sexualmente por coyotes y contrabandistas.

El gobernador detalló que unas 40 vallas publicitarias han sido ubicadas “estratégicamente” en El Salvador, Guatemala, Honduras y México y a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Todas las vallas están en español, mientras que en el Norte de México y en la frontera con Texas se han dispuesto los carteles también en árabe, mandarín y ruso.

Abbott puso de relieve los buenos resultados de la Operación Lone Star realizada en ese Estado, ideada para detener a quienes cruzan ilegalmente la frontera, y agregó que la iniciativa busca impedir el viaje de los migrantes incluso “antes de comenzar”.

El objetivo de la campaña “no es sólo disuadir a los migrantes a venir, sino ayudarlos a comprender las consecuencias de ello y que nuestro Estado continúe tomando todas las medidas necesarias hasta que el presidente electo Donald Trump regrese a la Casa Blanca”. El gobernador texano cifró el costo de la estrategia en cien mil dólares.

Durante la presentación de la campaña, Abbott señaló un “árbol del abuso” quemado, “un lugar donde los migrantes son agredidos sexualmente y luego su ropa interior es colgada como trofeos por coyotes”, y destacó el “horrible y peligroso viaje que realizan para cruzar ilegalmente a Estados Unidos”.

Crece cifra de expulsados

El pasado 19 de diciembre, un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), citado por el Washington Post, revela que fueron deportadas durante el año fiscal 2024, que concluyó en septiembre pasado, un total de 271 mil 484 inmigrantes, el mayor número en una década.

La cifra supone el doble de las deportaciones del periodo anterior, cuando ICE envió de regreso a sus países de origen a 142 mil 580 personas, y también supera el número de deportaciones anuales realizadas por Trump, que registró su máximo en 2019 cuando deportó 267 mil 258 inmigrantes.

EFE

Voz del experto

Cristina Coronado, experta en inmigración

Ambiente político endureció las reglas en EU

Para Cristina Coronado, Coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, este año se puede considerar como “perdido” en avances migratorios.

“Yo veo este año estancado en muchos sentidos, primero porque era un año electoral, todos estaban mirando la fecha de la elección y lo preocupante para nosotros es que los migrantes no son el centro de las políticas y siempre van a tener las repercusiones y consecuencias de lo que se platique”.

Coronado, quien también fue migrante, advirtió de que la inseguridad por la que pasaron muchos migrantes en su camino hacia el Norte fue debido a la corrupción del Gobierno mexicano.

“Vimos como nunca el alto número de secuestros, y esto lo saben las autoridades y no hicieron mucho, y supimos a voz de la misma gente, nos dicen que veían los mismos elementos de los policías en medio de todo esto, involucrados algunos cuerpos policíacos o militares y el Gobierno no hizo mucho o no hizo nada”.

Gobierno prepara las instalaciones de contención

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) está “considerando activamente” varias propuestas para ampliar su capacidad de detención de inmigrantes en al menos seis Estados, incluyendo los dos con mayor población migrante, según informó la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles.

Las compañías GEO Group, CoreCivic y Management & Training Corporation presentaron propuestas de contrato para ampliar la capacidad y construir nuevas instalaciones de detención en California, Kansas, Nevada, Nuevo México, Texas y el Estado de Washington.

La mayoría de las propuestas presentadas incluyen centros de detención con un largo historial de condiciones abusivas.

El ICE también estaría recibiendo propuestas para reabrir el centro de detención de familias en Dilley, (Texas), que ha Estado en el ojo del huracán tras la muerte de un infante de tan solo 19 meses.

A esto se suman proyectos de ampliación en el Centro de Detención del Sur de Nevada en Pahrump (Nevada), el Centro Correccional de California City (California) y dos cárceles en Nuevo México: el Centro Correccional del Condado de Cibola en Milan y el Centro de Detención del Condado de Torrance en Estancia, todas con investigaciones por deficiencias en la atención médica y malas condiciones.

CT