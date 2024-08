El fiscal especial Jack Smith pidió ayer a un tribunal federal de apelaciones que restaure el proceso contra el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados, un caso que el pasado mes fue desestimado por una jueza federal de Florida.

En un escrito remitido al Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones con sede en Atlanta (Georgia), Smith señaló que “carecía de mérito” la decisión de la magistrada Aileen Cannon de desestimar el caso porque la designación del fiscal especial no contaba con autoridad constitucional.

En la moción de más de 80 páginas, Smith señaló que la decisión de la magistrada “no tuvo lo suficientemente en cuenta la larga historia de los nombramientos de fiscales especiales del Fiscal General” y asimismo “malinterpretó los estatutos” que autorizaban la designación de estos funcionarios.

“Desde antes de la creación del Departamento de Justicia hasta la actualidad, los Fiscales Generales han designado en repetidas ocasiones fiscales especiales e independientes para manejar investigaciones federales”, recalca Smith, quien fue designado por el actual fiscal general, Merrick Garland, en noviembre de 2022.

La moción ve como un error que la magistrada Cannon aludiera de igual modo a variaciones a lo largo de los años en el mecanismo mediante el cual se han designado los fiscales especiales, según los cuales no todos los fiscales especiales han sido nombrados por el fiscal general.

A mediados de este mes, la jueza federal Aileen Cannon dio la razón a los abogados del ex presidente y candidato republicano Donald Trump, quienes habían argumentado que la designación de Smith era ilegal y violaba la “cláusula de nombramientos” de la Constitución estadounidense.

El caso del mal manejo de documentos oficiales y confidenciales, los cuales el ex mandatario los mantuvo en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y por el que además afrontaba cargos de obstrucción y retención ilegal, es uno de los cuatro procesos judiciales que afronta el republicano.

Cannon señaló en julio pasado que el nombramiento de Smith no siguió los procedimientos habituales, entre los que figura la confirmación de este por parte del Senado.

Prepara la candidata su séptima visita a Georgia

Harris no tiene de momento ningún acto programado hasta el miércoles.

Por séptima vez en lo que va de año, acudirá a Georgia, otro Estado clave y en el que Trump le lleva una ligera ventaja de 0.8 puntos, según FiveThirthyEight.

Los dos candidatos se verán por primera vez las caras en su debate del 10 de septiembre en ABC, un encuentro que ha sido el centro de críticas cruzadas entre ambos equipos y en el que Trump ha llegado a poner en duda su participación porque no se dieron sus condiciones.

La campaña de Harris ha sufrido ataques algunos de ellos con atentados directos a sus afiliados, tal es el caso del grupo hispano más antiguo de Estados Unidos, que solicitó ayer a la Fiscalía investigar los allanamientos realizados por orden del fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, en viviendas de activistas electorales demócratas .

Varias de las víctimas son latinos voluntarios y activistas demócratas que impulsan el registro de votantes entre personas mayores y veteranos, especialmente entre la comunidad hispana.

El foco de la semana será la economía y la familia

Amenazado por el repunte en las encuestas de los demócratas, el aspirante republicano, Donald Trump ha apretado el acelerador y solo esta semana prevé visitar cuatro estados, varios de ellos clave para la victoria: Virginia, Wisconsin, Míchigan y Pensilvania.

Trump estaba abajo con 3.4 puntos porcentuales en los sondeos a nivel nacional. Según la media de encuestas elaborada por la web FiveThirtyEight que recaba el 47.1% de las intenciones de voto, una cifra que desde hace semanas se mantiene sin sobresaltos en aumento.

“El 5 de noviembre será el día más importante en la historia de nuestro país” advirtió Trump en la conferencia general de la Asociación de la Guardia Nacional en Detroit, donde subrayó que se lanzó de nuevo a la lucha por la Casa Blanca “para reclamar el futuro”.

Su agenda de esta semana pondrá su foco en la economía, con un acto en Míchigan hoy y el viernes, tras un mitin en el Estado clave de Pensilvania, se alineará en Washington DC con la asociación Moms for Liberty como invitado de un acto que abogará por empoderar a los padres en la defensa de sus derechos parentales.

Campañas de candidatos discuten el uso de micrófonos en el encuentro

Las campañas de la vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump están discutiendo antes de su debate del 10 de septiembre sobre si los micrófonos deben mantenerse abiertos o silenciarse excepto para el candidato a quien le toca hablar.

Si bien es común que las campañas discutan de antemano la mecánica del debate, tanto Harris como Trump están bajo presión para lograr un buen desempeño el próximo mes en Filadelfia.

El primer debate durante esta campaña provocó que el presidente Joe Biden se retirara de la contienda.

Trump planteó la posibilidad de no presentarse en el debate de ABC, publicando en su red Truth Social que había visto el programa de la cadena con un “llamado Panel de Enemigos de Trump” y escribió: “¿Por qué haría yo el debate ante Kamala Harris en esa cadena?”.

La disputa actual se centra en silenciar los micrófonos cuando un candidato no habla, una condición que tanto Biden como Trump aceptaron durante su debate de junio organizado por CNN. Ambas partes se acusan mutuamente de jugar con el sistema para proteger a su candidato.

El equipo de campaña de Biden puso el micrófono en silencio como condición para aceptar cualquier debate este año, y algunos asesores ahora lamentan la decisión, diciendo que los votantes estaban protegidos de escuchar los arrebatos de Trump durante el debate. Pero esa medida probablemente no habría ayudado al desastroso desempeño del demócrata.

La campaña de Harris ahora quiere que los micrófonos estén encendidos todo el tiempo.

Cambia X su chatbot por falsa información

La plataforma X, antes conocida como Twitter, realizó cambios en su chatbot de inteligencia artificial después de que las secretarías de Gobierno de cinco Estados advirtieron a la compañía que estaba propagando desinformación electoral.

Altos funcionarios electorales de Michigan, Minnesota, Nuevo México, Pensilvania y Washington enviaron una carta este mes a Elon Musk en la que se quejaron de que Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la compañía, produjo información falsa sobre los plazos para las boletas estatales.

Las secretarías de gobierno solicitaron que, en su lugar, el chatbot dirija a los usuarios que tengan dudas de los comicios hacia la página CanIVote.org, un portal de información electoral.

Hasta 499 dólares, el libro del magnate

El ex presidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, anunció ayer que la semana que viene se pondrá a la venta un libro de las fotografías más icónicas de su carrera política, un ejemplar que llevará en la portada la famosa imagen tras el intento de asesinarlo.El libro se titula “Save América” (Salva a Estados Unidos) y ya está en preventa por 99 dólares, 499 si va firmado por el ex presidente.

También se anunció que el club de golf del ex presidente Donald Trump en Bedminster (Nueva Jersey) tendrá el 5 de septiembre una gala en beneficio de los acusados por el asalto al Capitolio de 2021, en el que una turba de seguidores del político intentó impedir que se certificara la victoria electoral de Joe Biden. La fundación Stand in the Gap será la beneficiada.

