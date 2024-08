El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump tendrá una semana con una intensa agenda de actos de campaña para contrarrestar el foco mediático que en los próximos días se cernirá sobre la Convención Nacional Demócrata, donde se oficializará como candidata a la vicepresidenta Kamala Harris.

La campaña del aspirante republicano informó ayer que Trump y su equipo se desplegarán en cuatro Estados clave como Pensilvania, Míchigan, Carolina del Norte y Arizona esta semana, donde se centrarán en cuestiones cruciales de cara a las elecciones como la inmigración o la economía.

Mientras, la cúpula del Partido Demócrata se da cita en Chicago desde este lunes al jueves para confirmar la candidatura de la fórmula Harris con el gobernador de Minesota Tim Walz –como vicepresidente- en la carrera hacia la Casa Blanca.Más allá de la propia Harris y de Walz, a la cita acudirán también figuras como el ex presidente Barack Obama, el ex presidente Bill Clinton y la ex primera dama Michelle Obama, además de diversas personalidades del mundo de la cultura.

Para tratar de recuperar terreno perdido de acuerdo con las últimas encuestas, el ex presidente Trump pronunciará un discurso sobre economía hoy en York (Pensilvania); se enfocará en otro sobre criminalidad en Míchigan el martes; y el miércoles abordará cuestiones relativas a la seguridad nacional en Carolina del Norte. El jueves visitará Montezuma Pass, en la frontera del Estado de Arizona con México, y concluirá la semana en Nevada y regresando a Arizona.

El compañero de fórmula del ex presidente, el senador por Ohio JD Vance, intervendrá en eventos en solitario en Pensilvania, Wisconsin y Georgia a lo largo de la semana y lo acompañará en el de Carolina del Norte.

Además, representantes republicanos ofrecerán ruedas de prensa en el Hotel Trump de Chicago para continuar transmitiendo su mensaje en una ciudad abarrotada de compromisarios demócratas venidos de todo el país.

Ataques de campaña

“En la Convención Nacional Demócrata, Kamala Harris se esconderá detrás de celebridades porque las familias comunes y corrientes saben que ha sido un desastre absoluto para nuestra nación, y los estadounidenses están peor ahora que hace cuatro años”, atacaron los asesores principales de la campaña de Trump, Chris LaCivita y Susie Wiles, en un comunicado oficial.

Los dos republicanos también se divierten con la posición de la candidata sobre el fracking, una técnica utilizada en particular para la extracción de gas por la industria del petróleo y del gas, apoyada por los republicanos.

Kamala denunció la práctica de ataque tanto del equipo de Trump como del propio candidato y del compañero de fórmula JD Vance, aunque no ha querido dar seguimiento al tema y prefiere en campaña no responder a los enfrentamientos verbales de sus rivales.

Agencias

Crece ventaja de Harris: encuestas

La carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos presenta un escenario muy reñido que, por el momento, da una ligera ventaja a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, frente al ex presidente y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, según varios sondeos fechados ayer.

La diferencia más significativa es la que ofrece la nueva encuesta publicada por ABC News/Washington Post/Ipsos, que da a la candidata demócrata una ventaja de 50% frente al 45% de apoyo que recibe Trump, si bien Harris no logra superar al ex presidente en temas clave como el manejo de la economía y la inmigración.

Según esta encuesta, Harris se impondría a Trump por un 50% frente al 45% del ex mandatario entre todos los adultos y con un punto porcentual menos (49%-45%) entre los votantes registrados.

Y lo superaría también entre los posibles votantes por un 51% frente al 45% del magnate neoyorquino.

La encuesta de la consultora Ipsos refleja, al igual que el promedio elaborado por la web FiveThirtyEight, lo reñido de estas elecciones presidenciales, en momentos en que la vicepresidenta Harris se prepara para aceptar oficialmente su nominación en la Convención Nacional Demócrata.

En el promedio de FiveThirtyEight divulgado ayer, Harris adelanta a Trump por un margen de 2.6 puntos porcentuales (46.4% frente al 43.8%).Y de acuerdo a The Hill/Decision Desk, Harris supera a Trump a nivel nacional por un estrecho 1.8 % (49% sobre 47%).

EFE

Estados clave de la elección han cambiado sus preferencias a favor de Kamala Harris. EFE

CT