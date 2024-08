El presidente estadounidense Joe Biden aseguró ayer que el candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, va “en serio” cuando habla de “baño de sangre” en caso de no ganar los comicios.

En una entrevista con la cadena CBS -la primera desde que el mes pasado anunció su renuncia a la reelección tras fuertes presiones mediáticas y de su partido-, Biden dijo que no confía “en absoluto” en un traspaso de poder pacífico en enero de 2025 “si Trump pierde”.

Y añadió: “Lo que dice va en serio. No lo tomamos en serio, pero dice de verdad todo eso de si perdemos, habrá un baño de sangre porque serían unas elecciones robadas”.

La CBS difundió un extracto de 35 segundos de esta entrevista realizada ayer, pero que se emitirá este domingo, en la que el mandatario estadounidense apuntó también que las intenciones de Trump ya se ven porque “está tratando de colocar a su gente para contar los votos en distritos electorales locales”.

Kamala también ve el peligro

La demócrata Kamala Harris advirtió ayer en Wisconsin que si su rival republicano, Donald Trump, gana las elecciones presidenciales de noviembre, la democracia estadounidense estará en peligro.

En su discurso en la localidad de Eau Claire, la vicepresidenta que va de gira por Estados cruciales en su busca de apoyo para llegar a la Casa Blanca, se lanzó contra Trump frente a una multitud de seguidores.

“(Trump) prometió a todos que, reelegido, sería dictador desde el día uno, que instrumentalizaría la Justicia contra sus enemigos políticos (...) e incluso, citó que aboliría la Constitución”, argumentó Harris.

“Alguien que sugiere abolir la Constitución no debería nunca más tener la oportunidad de estar detrás de la rúbrica de presidente de Estados Unidos”, dijo Harris entre los aplausos de sus seguidores.

Acompañada de su fórmula a la Casa Blanca -el gobernador de Minnesota, Tim Walz- Harris intenta formar una coalición con indecisos, independientes y hasta republicanos descontentos con su rival.

“Donald Trump no está ni por ustedes ni por sus familias. Con su número dos (J.D. Vance) comparte las mismas creencias peligrosas y retrógradas”, dijo Walz a los presentes en Eau Claire.

Luego de estar en Wisconsin, Harris y Walz viajarán a la ciudad de Detroit (Michigan) para otro acto con miembros del sindicato automotor United Auto Workers (UAW).

Con los sondeos a favor, la vicepresidenta, de 59 años, quiere aprovechar el impulso y la dinámica generados a finales de julio en un espectacular giro de la campaña cuando sustituyó al mandatario Joe Biden como abanderada del Partido Demócrata de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

De hecho, tras la designación de Walz, ayer celebraron el mayor acto demócrata hasta la fecha para estas elecciones ante unos 14 mil espectadores.

Pero la dupla demócrata solo dispone de tres meses, de ahora al 5 de noviembre, para darse a conocer entre los indecisos.

“Somos los menos favorecidos en esta carrera, pero tenemos el impulso y sé exactamente a qué nos enfrentamos”, dijo Harris en Filadelfia.

Harris y Walz visitan Estado clave para la elección

El recién creado dúo demócrata para las elecciones en Estados Unidos de noviembre, la candidata presidencial Kamala Harris y su fórmula vicepresidencial, el Gobernador de Minnesota Tim Walz, energizaron ayer a los votantes en un mitin repleto de gente en Wisconsin, un Estado clave en la carrera por la Casa Blanca.

En un mitin en Eau Claire, al Noroeste del Estado, los dos políticos trasladaron a unas 12 mil personas la visión que proponen para el país, haciendo énfasis en que su candidatura representa el “futuro”, frente a sus oponentes republicanos, que acusan de querer dar marcha atrás al “progreso” del país.

Wisconsin, junto con Míchigan y Pensilvania, son una trifecta de Estados claves en estas elecciones: han votado a los demócratas en todas las presidenciales desde 1992, salvo en 2016, cuando el ex presidente Donald Trump ganó estos territorios por un estrecho margen.

El presidente Biden consiguió reclamar estos estados en las elecciones de 2020 y Harris, elegida oficialmente como la candidata demócrata para las elecciones.

En su paso por los sitios que les darían ventaja en la votación. EFE

Trump tilda de comunistas a Harris-Walz y prevé debatir pronto con la vicepresidenta

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo ayer que tanto Kamala Harris, como el gobernador de Minesota, Tim Walz, su fórmula demócrata para la elecciones de noviembre, son comunistas, y sugirió que pronto debatirá con la actual vicepresidenta pese a que había dicho lo contrario.

En una entrevista con Fox News, el ex presidente republicano (2017-2021) dijo que la fórmula demócrata comparte las ideas del senador Bernie Sanders, uno de los más progresistas del Congreso estadounidense.

“No podría estar más emocionado” de que Harris hiciera esa “impactante elección”, dijo.

Agregó que Walz es bastante liberal y “probablemente” más que Sanders.

“Esta candidatura quiere que este país se vuelva comunista de inmediato, si no antes. No queremos seguridad. No queremos nada. Él está muy a favor de los transexuales”, dijo. El ex presidente advirtió de que Walz es más radical que Harris en temas como la inmigración y el crimen.

Trump además sugirió que pronto debatiría con ella. Esto pese a que había dicho recientemente en las redes sociales que se retiraría del debate programado en el canal ABC News y que sugeriría hacer uno en el conservador Fox News en su reemplazo.

“Me encantaría verlo en Fox, pero, ya sabes, se necesitan dos para bailar el tango”, añadió el republicano.

“No sé cómo debate (Harris). Escuché que es una persona un poco desagradable (...), pero no es una buena debatiente, pero ya veremos, porque debatiremos con ella, supongo, en un futuro muy cercano. Se anunciará bastante pronto”, agregó.

Harris había aceptado participar en el debate de ABC News y criticó a Trump por cancelarlo la semana pasada. Kamala y Walz, dieron ayer en Filadelfia (Pensilvania) el pistoletazo de salida a su campaña para las elecciones de noviembre. Trump dijo que Harris rechazó al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, otro de sus candidatos a la vicepresidencia, porque es judío.

La vicepresidenta se decantó por Walz, de 60 años, quien se había convertido en el favorito de los progresistas, descartando a Shapiro, un judío practicante cuyos comentarios sobre Gaza habían enfurecido al sector propalestino del partido.

Con la elección de Walz, a quien los republicanos llaman un “izquierdista radical”, Harris busca atraer a votantes blancos del cinturón industrial del país, especialmente de Wisconsin, Míchigan y Pensilvania.

Por otro lado, Trump mencionó en Fox News una llamada que le hizo Walz durante la pandemia cuando el Republicano era presidente para pedirle ayuda porque su casa estaba rodeada de manifestantes contra el confinamiento.

“Sólo tenían un guardia, supongo que estaba en la mansión o en su casa de alguna forma”, dijo Trump.

La línea de la campaña de Trump sigue con un discurso de crítica, etiquetas e insultos, algunos contestados por sus rivales. AFP

