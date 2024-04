Los legisladores de Texas “quizá fueron demasiado lejos”, reconoció el propio procurador general del Estado, Aaron Nielson, en una corte de apelaciones que analiza la legalidad de la polémica ley migratoria SB4, también conocida como Ley “Abbott”, que le permite a las autoridades estatales arrestar y deportar migrantes en la frontera.

Nielson dijo en una audiencia realizada en una corte de Nueva Orleans que cuando los legisladores redactaron la ley buscaron ir hasta “el límite mismo” de lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos (EU) permite que los Estados hagan.

“Ahora, y para ser justo, quizá Texas fue demasiado lejos”, añadió Nielson durante la vista que se llevó a cabo en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.

Este tribunal rechazó el pasado 27 de marzo la solicitud de Texas de permitir que su nueva ley migratoria, que se presta para la discriminación racial, entre en vigor mientras esa corte la examina.

Ese fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que bloquea la entrada en vigor de la nueva ley, que estaba prevista para marzo, mientras el caso sea litigado.

El tribunal de apelaciones también escuchó los argumentos sobre la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios.

La ley de inmigración y su aplicación son atribuciones exclusivas del Gobierno federal, y el gobierno de Texas ha emprendido su propia política migratoria alegando que el Gobierno de Joe Biden no protege la frontera con México.

Nielson añadió que, según la interpretación que la Fiscalía General de Texas hace de la ley, los migrantes sujetos a una orden de detención emitida por un tribunal estatal (no de inmigración) serán entregados a las autoridades federales para su deportación.

Será entonces cuando las autoridades federales determinarán si estas personas han de ser dejadas en libertad en Estados Unidos a la espera de audiencias de inmigración, o serán deportadas.

El Centro Las Américas de Abogacía por los Inmigrantes y otros grupos han calificado la ley como inconstitucional y presentado demandas judiciales contra Texas.

Otros demandantes incluyen la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto Texas de Derechos Civiles, el Condado de El Paso, American Gateways.

Sin embargo, los abogados del Gobierno de Texas alegaron ayer que los demandantes no tienen reclamo válido en el caso puesto que no son partes afectadas ni perjudicadas por la ley.

“Vamos a hacerle resistencia a la ley”, dijo Fernando García, presidente de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos que convocó a manifestantes frente al tribunal.

“Hemos reunido delegaciones de casi todo Texas, venimos de El Paso, el Valle de Texas, Laredo, Houston”, añadió. “Queremos la eliminación de la SB4 y de la Operación Estrella Solitaria”.

Esta operación (Lone Star, en inglés) la inició en 2021 el gobernador Abbott cuando movilizó unidades de la Guardia Nacional de Texas para que dieran apoyo a la vigilancia de la frontera.

EFE

Pesó la postura y presión de México, señala SRE

Luego de realizarse la audiencia sobre la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, considerada como xenófoba por el Gobierno de México, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, señaló que “pesó la postura de México sobre el impacto para nuestra comunidad y en la relación bilateral”.

“México continuará rechazando tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener o retornar a personas mexicanas o extranjeras a territorio mexicano.

“Este tipo de leyes, además de generar fricciones internacionales, son discriminatorias y violatorias de derechos humanos”, enfatizó la SRE a cargo de Alicia Bárcena.

Recientemente, México presentó ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos un recurso “amis curiae” contra la Ley SB4.

Roberto Velasco indicó que el representante del estado reconoció que “fueron muy lejos” y no pueden llevar a cabo retornos a nuestro país.

“Un avance muy importante. Seguiremos atentos al desarrollo del caso”, resaltó.

La SRE reiteró que en Texas seguirá defendiendo a todas y todos los mexicanos, a través de sus 11 consulados en la entidad.

En días pasados, la corte de apelaciones de Estados Unidos decidió mantener en suspenso la ley de Texas que permite a la Policía Estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen ilegalmente desde México.

“Se Deniega la moción de Texas de suspensión pendiente de apelación”, afirmó un panel de la corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans.

El Universal

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE. ESPECIAL

Aprovechan la sequía del río Suchiate para cruzar de Centroamérica a México

La sequía ha reducido a la mitad el nivel del río Suchiate, que separa a México de Centroamérica, donde los migrantes aprovechan la caída del afluente y la escasez de agentes fronterizos para cruzar sin restricciones. La ribera luce desértica y, donde antes había suficiente agua, ahora los balseros que suelen llevar gente de Guatemala a la ciudad de Tapachula han socavado la tierra y usan costales de arena para tener profundidad en la navegación. En el mismo lugar no hay presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Guardia Nacional (GN) o de alguna autoridad que vigilen el ingreso de migrantes.

EFE

Arranca operativo en frontera de Chihuahua

A raíz de que el número de migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos por la puerta 36 del muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, no disminuye, montó un operativo por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con lo que se pudo observar en el lugar, eran cerca de 200 agentes del INM, quienes fueron reunidos a temprana hora en la Plaza de la Mexicanidad, aproximadamente a unos cuatro kilómetros de la puerta 36.

A partir de ese punto, las unidades del instituto junto con los elementos partieron en caravana hacia el muro fronterizo, donde junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y Estatal (SSPE), Bomberos y Protección Civil arrancaron el operativo.

A lo largo del bordo, se observaron al menos dos unidades del INM recorriendo la zona, ya que en el momento en el que comenzó el operativo había pocos migrantes intentando cruzar a Estados Unidos.

De acuerdo con lo mencionado extraoficialmente, el motivo del operativo fue controlar el flujo migratorio irregular que está llegando a Chihuahua, ya que, desde hace semanas en la capital del Estado, hay un campamento donde arriban decenas de personas migrantes que desde ese lugar caminan hasta Ciudad Juárez para cruzar la frontera.

A la par, de lado estadounidense, los elementos de la Guardia Nacional de Texas continúan a la orilla del bordo, reforzando la valla y alambre de púas que se instaló para evitar que los migrantes logren cruzar.

El Universal

Agentes del Instituto Nacional de Migración charlan con migrantes sobre los riesgos de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. EFE

Voz del experto

Luis Enrique González-Araiza, director ejecutivo de Dignidad y Justicia en el Camino A.C. “FM4 Paso Libre”

Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó

Para el año 2023, la Oficina del Censo en Estados Unidos (EU) determinó que las personas hispanas (la mayoría de origen mexicano) constituyeron la mayor población en el Estado de Texas con el 40.82%, por encima de las personas texanas blancas no hispanas, con el 39.8%. En el caso de la migración irregular, el Instituto de Política Migratoria en EU calculó en el año 2019 que en ese mismo estado viven aproximadamente un millón 739 mil personas migrantes indocumentadas, la mayoría de ellas (87%) de origen mexicano y centroamericano.

En este escenario donde se respira cotidianamente “la hispanidad” el Congreso texano el pasado mes de noviembre del año 2023 aprobó la propuesta de ley denominada SB4. En ella, se establece que las autoridades locales tejanas tienen la facultad de contener, detener y deportar a todas aquellas personas migrantes “sospechosas” de ingresar de manera irregular a Texas. En la práctica operaría de la siguiente manera: si la persona es detenida por primera vez sería acusada ante un tribunal estatal por la comisión de un delito menor. De ser reincidente la acusación sería por un delito grave.

Este proyecto legislativo entraba en vigor en marzo de este año. No obstante, un Tribunal Federal en Austin, suspendió su implementación. Luego de esto, el pasado martes 21 de marzo la Corte Suprema (CS) abrió el camino para su aplicación. Sin embargo, horas más tarde, un Tribunal Federal de apelaciones suspendió la ley y restableció la resolución emitida por el Juez de Austin. La batalla judicial continua, se prevé que el Estado tejano encabezado por Greg Abbott presentará la apelación formal por el fallo a favor de la administración federal encabezada por Joe Biden.

Este tipo de proyectos legislativos en contra de la migración irregular en los EU no es novedoso, antes de la llegada a la presidencia de Donald Trump en 2016, California (Proposición 187) y Arizona (SB1070) así como otros estados aprobaron normas que obligaban a las autoridades estatales y locales a actuar como brazo ejecutor de la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad. Por fortuna la CS anuló cada una de ellas.

El argumentó legal que se debatió en ese momento es el mismo que se expone hoy ¿Los Estados de la Unión Americana cuentan con la competencia y jurisdicción para generar y determinar la política migratoria que se aplica en sus territorios? De entrada, el federalismo estadounidense señala que esta determinación es facultad del poder ejecutivo federal. De ahí, que la CS juega un papel fundamental en toda esta controversia, ya que su interpretación, en última instancia, pondrá fin a toda esta controversia.

Sin embargo, recordemos que la CS tiene una vena conservadora, ya que seis de los nueve jueces que la integran fueron designados por el Partido Republicano. Esto tiene una consecuencia directa en sus interpretaciones judiciales, baste señalar la anulación de la decisión del “Caso Roe vs Wade” el 24 de junio de 2022 donde se violentó el principio de progresividad de los DDHH, al establecer que la Constitución no confiere un derecho a la interrupción del embarazo y por lo tanto el Gobierno federal no lo puede regular, esto abrió la posibilidad para que los Estados pudieran penalizarlo parcial o totalmente. De ahí que existan serias posibilidades de un fallo final a favor de la SB4. De concretarse esto, algunos estados republicanos: Kansas, Oklahoma, Luisiana y Missouri podrían aprobar normas pendientes que regulan el control migratorio y con ello de facto generar en los EU una doble barrera migratoria, federal y estatal. Mientras esto ocurre, recordar a los lectores y las lectoras que “ningún ser humano es ilegal".

CT