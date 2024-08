El aspirante republicano Donald Trump aseguró ayer que la inmigración ilegal le “salvó” la vida el día de su ataque y bromeó con que incluso va a dormir con el gráfico que mostró al público y que al girar la cabeza le permitió esquivar la bala.

“La inmigración ilegal me salvó la vida”, le dijo al magnate Elon Musk en una conversación en directo con el dueño de X en esa plataforma.

El ataque, en el que resultó herido en una oreja, tuvo lugar el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler (Pensilvania). Un joven de 20 años, abatido después por los agentes, le disparó desde un tejado que estaba fuera del recinto y consiguió matar a una persona del público y herir a otras dos.

Justo antes de ser alcanzado en la oreja, Trump giró su cabeza para mostrar a la gente un gráfico que apuntaba según sus cifras a un descenso significativo de la caída de la llegada de inmigración ilegal durante su mandato.

“Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que me agrades”, le comentó a Musk en una conversación que comenzó con 45 minutos de retraso porque según el magnate la red sufrió un ataque masivo de denegación de servicio, conocido como DDOS.

Trump dijo alegrarse de haber usado ese gráfico. “Voy a dormir siempre con él”, bromeó. Como es habitual en su discurso, acusó a la Administración de Joe Biden de abrir la frontera a los “inmigrantes ilegales” y de permitir que países como Venezuela hayan conseguido reducir su nivel de criminalidad al “deshacerse” de esas personas.

Su conversación con Musk tuvo lugar el mismo día en que Trump volvió a estar activo en X con diversos mensajes de carácter electoral. Su última publicación databa del 8 de enero de 2021. X, en ese entonces conocida como Twitter, decidió suspenderle su cuenta en medio de la tensión política derivada de las presidenciales de 2020 y el asalto al Capitolio de sus simpatizantes.

Habla de Rusia y líderes de Europa

En la entrevista con Musk, el ex presidente estadounidense defendió su relación con líderes extranjeros como el ruso Vladímir Putin, el norcoreano Kim Jong-Un o el chino Xi Jinping, asegurando que llevarse bien con ellos “es bueno”.

Trump se congratuló de conocer a dichos mandatarios. “Conozco a cada uno de ellos. Y déjenme decirles, la gente dirá 'Oh, esto es terrible'. No digo nada bueno ni malo. Están en la cima de su juego, son duros, son inteligentes y van a proteger a su país”, señaló. “Nuestro país está muy mal en este momento. Es un lugar tan diferente. Fuimos respetados. Hace cuatro años éramos respetados hasta el punto que cuando dije 'no compren petróleo' no lo hicieron”, señaló, añadiendo que hay “cero posibilidades” de que Israel hubiera sido atacado bajo su mandato.

La campaña del candidato republicano acusó a la Unión Europea de intentar interferir en las elecciones estadounidenses, después de que Bruselas advirtiera de que vigila la difusión de mensajes de odio en la red social X, poco antes de que su propietario, Elon Musk, emitiera una entrevista con el ex mandatario.

“La Unión Europea debería ocuparse de sus propios asuntos en lugar de intentar interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, dijo en un mensaje en X Steven Cheung, portavoz del republicano.

EFE

Viajan en el jet de Epstein, fallecido traficante sexual

Donald Trump y parte de su equipo volaron en un jet privado alquilado que perteneció al fallecido traficante sexual Jeffrey Epstein, en el que viajaron a varios eventos de recaudación de fondos.

El candidato republicano y personal de su equipo volaron en un jet Gulfstream cuyo número de serie coincide con un avión que fue propiedad del financiero multimillonario Epstein, arrestado por cargos de tráfico sexual infantil y que se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel federal de Nueva York.

La campaña del ex mandatario dijo que “no sabían que el avión chárter había sido propiedad de Epstein”, según recogió el diario The Miami Herald.

“Nos enteramos de quién era el antiguo propietario por los medios”, dijo la portavoz de la campaña, e indicó que el jet fue contratado a una empresa a la que la campaña de Trump recurre a menudo.

Epstein fue vecino de Trump en la ciudad de Palm Beach (Florida), donde el ex presidente tiene su residencia, y compartían círculos sociales, aunque nunca ha surgido ninguna evidencia que lo relacione con las actividades delictivas de índole sexual del primero.

Según los datos de vuelo recogidos por el citado rotativo, el avión ahora es propiedad de una empresa de Ontario (California), Threshold Aviation Group y lo compró después de que fue detenido Epstein acusado de dirigir una red de prostitución de menores.

CT