La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) celebró la extradición de Rafael Caro Quintero, líder y fundador del cártel de Guadalajara, a quien se le atribuye como responsable del asesinato de uno de sus agentes, Enrique “Kiki” Camarena.

A través de sus redes sociales, la agencia aseguró que pese a que Quintero lleva cuatro décadas en la lista de fugitivos más buscados, ahora el narcotraficante ya se encuentra en suelo norteamericano y buscará que pague por aquellos delitos que se le imputan.

“Rafael Caro Quintero, capo de un cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte en Estados Unidos y México, lleva cuatro décadas en la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos, ¡donde se hará justicia!”.

Por su parte Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, señaló que las extradiciones serán “en beneficio de México, que no le vaya imponiendo aranceles u otras sanciones económicas”, aunque no descartó que esto no ocurra, toda vez que, dijo, el mandatario republicano Donald Trump “es muy radical”.

Sobre el perfil de los criminales enviados a Estados Unidos, apuntó que “le hicieron mucho daño a Estados Unidos, a México, no nada más traficaban droga, cometieron muchos asesinatos, especialmente de gente inocente”. Agregó que será necesario reforzar la estrategia de seguridad que inhiba el surgimiento de nuevos liderazgos en los cárteles.

