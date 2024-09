Al más puro estilo de una película de Hollywood, las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos han tomado un giro cargado de adrenalina luego de que se diera a conocer que Kamala Harris y Donald Trump están empatados en la intención de voto.

De acuerdo a una encuesta nacional realizada por The New York Times y el Siena College, Trump tiene una intención de voto del 48% por 47% de Harris en una encuesta cuyo margen de error es del 3 por ciento.

El sondeo muestra que la base “dura” del republicano permanece fiel, mientras que la candidata demócrata lucha por posicionar s nombre y plataforma política entre el electorado.

Lo que también mostró la encuesta es que el debate presidencial de mañana martes podría ser crucial para definir el voto de los indecisos el próximo 5 de noviembre.

Hacen “rounds” de sombra

A unas horas de encararse en los estudios de la cadena ABC en Filadelfia, Donald Trump y Kamala Harris ya se preparan, cada uno con un estilo muy diferente.

Fiel a su estilo, Trump lleva varios días descalificando a Kamala por su inexperiencia y sus escasos logros en su vida política pasada, lo que la convierte supuestamente en una “presa fácil”, y ha bromeado con que lleva varios días “encerrada” y preparando ese debate por temor a su contrincante.

El republicano alardea de que no necesita ningún entrenamiento y que “ya me he preparado toda mi vida para este debate (...) Tienes que conocer el país, vivo con todos esos horribles problemas que (los demócratas) han causado”.

Para variar, Trump sí tendría razón esta vez. Según medios de Estados Unidos, Kamala ha estado encerrada durante cinco días en un hotel en Pittsburgh (Pensilvania, mismo Estado que Filadelfia), ensayando un escenario similar al debate, incluso con un “doble” de Donald Trump que se viste y habla como él.

El micrófono, motivo de discordia

Las reglas del debate minuciosamente negociadas por los equipos de los candidatos, que han decidido mantener las condiciones del debate que ya hubo entre Biden y Trump: Comparecencia sin público, tiempo medido para hablar o replicar, sin contacto con sus equipos ni en las pausas y sin notas escritas traídas de antemano.

La cuestión más delicada ha sido la de los micrófonos silenciados: aquí, el equipo de Harris ha tratado infructuosamente de dejar los micrófonos abiertos, justificándolo con el argumento de que quedarían en desventaja al imposibilitar los intercambios directos y blindar así a Trump contra las réplicas más espontáneas, escribió su equipo a la ABC.

En cuanto a la elección de ABC como la cadena donde hacer el debate, ha resultado ser en los últimos días objeto de críticas constantes por parte de Trump, que ha descalificado su línea editorial, llegando a llamarla “la más repugnante” de las cadenas y dando a entender que lo tienen en la mira por supuestas amistades entre Harris y un antiguo directivo de ABC.

Trump ha llegado a asegurar que ABC no ha jugado limpio y ha provisto a Kamala Harris con las preguntas por adelantado, lo que ha sido tajantemente negado por la cadena. En unas horas se descubrirá qué se impondrá: la preparación de Harris o la espontaneidad de Trump, en un proceso electoral que, como drama hollywoodense, promete mantener al filo de la butaca a los electores.

Con información de EFE

Al ser altamente impredecible en su comportamiento, se espera que vaya al ataque desde el principio del encuentro. ESPECIAL

Estados Unidos, “más dividido que nunca”, afirma Melania Trump

La ex primera dama estadounidense Melania Trump consideró que se ha vuelto cada vez más obvio que en Estados Unidos hay crecientes desafíos a la libertad de expresión, como lo demuestran, en su opinión, los esfuerzos para silenciar a su marido, el ex mandatario republicano Donald Trump.

Estados Unidos, a su juicio, “está hoy más dividido que nunca. Se ha vuelto cada vez más evidente que existen importantes desafíos a la libertad de expresión, como lo demuestran los esfuerzos para silenciar a mi esposo”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Los resultados de las elecciones de 2020 cambiaron nuestras vidas para siempre. Afectaron a nuestra calidad de vida, al coste de la comida, a la seguridad e incluso al panorama político”, añadió.

Su mensaje se enmarca en la promoción de sus memorias, “Melania”. El libro tiene 256 páginas y se publicará el 8 de octubre, poco menos de un mes antes de las presidenciales del 5 de noviembre, en las que el magnate neoyorquino se enfrentará a la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris.

Señala que han tratado de “silenciar” a su esposo. ESPECIAL

Las reglas básicas del encuentro

No habrá discursos de apertura en el debate y solamente habrá uno de cierre. Será Donald Trump quien lo haga, privilegio que ganó gracias a que su equipo de campaña se impuso un “volado” virtual.

Lo que sí pudo escoger Harris, pese a perder el lanzamiento de la moneda virtual, fue su ubicación en el escenario: ellá estará del lado derecho.

Los candidatos no podrán llevar notas escritas previamente o elementos para ayudar a explicarse, ni hacerse preguntas el uno al otro.

Dispondrán de dos minutos para responder a las preguntas de los moderadores, dos minutos para refutaciones y un minuto extra para aclaraciones, respuestas o seguimiento de otras cuestiones.

Ambos tendrán que estar de pie tras sus podios durante el debate, algo queTrump ha exigido para mostrar que es más alto (casi 20 centímetros), que Kamala.

Tampoco podrán interactuar con sus trabajadores de campaña durante las pausas para publicidad ni recibir notas.

Intentará conquistar a los votantes latinos

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, recorrerá junto con su compañeros de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, Estados clave en los días posteriores al debate presidencial, en coincidencia con el Mes de la Herencia Hispana.

Desde el próximo jueves y hasta el domingo 15 de septiembre la campaña de Harris y Walz inicia la gira “Nuevo Camino Hacia Adelante”, que los llevará, por separado, a Estados como Carolina del Norte, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin.

La vicepresidenta estará en Carolina del Norte el próximo jueves y en Pensilvania al día siguiente, una gira con la que quiere movilizar también el voto latino e “impulsar el entusiasmo” de los electores. Los eventos organizados por la fórmula Harris-Walz integran más de medio centenar de fiestas latinas para ver el debate presidencial en todo el país, en Estados como Arizona, California, Florida, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas, indicó la campaña.A menos de 60 días de las elecciones, la campaña de Harris quiere trasladar el mensaje de “oportunidad” y confianza en el “sueño americano” a los votantes latinos, un mensaje que llegará en inglés y español.

El equipo Harris-Walz lanzará además en los estados clave un nuevo anuncio latino titulado “Nueva Oportunidad”, que destaca la importancia de “reforzar nuestra clase media, incluida la prohibición federal de la especulación de precios en los alimentos, la limitación de los precios de los medicamentos recetados y el fin de la escasez de viviendas asequibles en nuestro país”.

CT