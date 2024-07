La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aseguró el respaldo de suficientes delegados demócratas para conseguir la nominación presidencial de su partido y enfrentarse al republicano Donald Trump.

Harris consiguió el apoyo de al menos dos mil 214 delegados, de los mil 976 que requería para hacerse de la candidatura demócrata, según medios estadounidenses.

“Estoy orgullosa de haber obtenido el amplio apoyo necesario para convertirme en la nominada de nuestro partido”, afirmó Kamala en un comunicado en el que prometió unir a Estados Unidos, fortalecer la democracia y proteger la libertad reproductiva.

El respaldo a la vicepresidenta refleja la velocidad con que los demócratas cerraron filas tras la decisión del presidente Joe Biden de renunciar a la reelección el domingo.

Hasta el momento, Kamala Harris es la única que ha alzado la mano para ser la abanderada demócrata por la Casa Blanca, y ya cuenta con el apoyo público de Biden y de los gobernadores de su formación política.

Sin embargo, Kamala no se convertiría oficialmente en candidata presidencial hasta que los delegados voten formalmente en unos comicios virtuales que se efectuarán del 1 al 7 de agosto.

Se abre camino presidencial con marca de recaudación

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prácticamente aseguró la candidatura demócrata a la Casa Blanca tras la renuncia del presidente, Joe Biden, a la reelección, con el apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación.

“California acaba de votar unánimemente para nominar a Kamala Harris para presidenta. ¡Nuestros delegados han puesto a la vicepresidenta por encima del número requerido que necesita para ser nuestra nominada para la convención!”, escribió en X Robert García, congresista por California.

Para ganar la nominación en la primera vuelta de la votación, un candidato necesita mil 976 delegados de un total de cuatro mil.

Poco después de conocerse la noticia, Harris, a través de su campaña por la presidencia, aseguró: “Estoy orgullosa de haber obtenido el amplio apoyo necesario para convertirme en la nominada de nuestro partido y, como hija de California, estoy orgullosa de que la delegación de mi Estado natal ayudó”.

Harris también allanó su camino con un récord de recaudación de fondos (81 millones de dólares directos y 150 millones de dólares en compromiso) y el apoyo de líderes de su partido.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, una de las estrellas emergentes del partido, apoyó ayer la candidatura de Harris. Se unió así a los espaldarazos de sus homólogos de California, Gavin Newsom y de Pensilvania, Josh Shapiro, otros de los demócratas con alto perfil presidencial, con ello todos los gobernadores demócratas del país, 23 en total, apoyaron a Harris.

Además, al menos 221 de los 263 demócratas en el Congreso de Estados Unidos también han apoyado la candidatura de Harris, incluida Nancy Pelosi, la influyente ex presidenta de la Cámara de Representantes.

Con este rápido nivel de apoyo tanto de líderes del partido como de potenciales rivales y de los delegados, es prácticamente imposible que Harris enfrente oposición interna para lograr la candidatura a la Casa Blanca.

La jornada de ayer marcó la primera aparición pública de Harris desde que Biden se apartó del camino a la reelección. Fue en la Casa Blanca, en un acto con deportistas universitarios.Con una enorme expectación de medios de comunicación y funcionarios, la vicepresidenta dedicó palabras al presidente. “El legado y logros de Joe Biden durante los últimos tres años no tiene parangón en la historia moderna. En un mandato ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han servido dos periodos en el cargo”, aseguró.

Además de este evento, la vicepresidenta se desplazó a Delaware, para reunirse con el equipo de campaña presidencial que hereda. Fue recibida en una sala decorada con pancartas que decían “Harris para la Presidencia”.

“Plenamente comprometido”

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró ayer que aunque él ya no se presenta a la reelección sigue “plenamente comprometido” en la campaña.

“El nombre cambió, pero la misión no. Sigo plenamente comprometido. Seguimos juntos en esta pelea. No me voy a ninguna parte. Todavía tenemos que salvar esta democracia. Haré lo que Kamala (Harris) necesite que haga”, añadió en una llamada a su jefa de campaña, Julie Chavez, un día después de haber anunciado que renuncia a la carrera a la presidencia.

Biden intervino por teléfono poco antes de que compareciera en su cuartel de campaña en Wilmington la vicepresidenta Kamala Harris, a la que él ha impulsado como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

“Les prometo que siempre tendrán mi apoyo”, le dijo a su equipo en esa llamada retransmitida durante el encuentro.

El presidente, de 81 años, renunció a buscar la reelección el domingo pasado. Dijo hacerlo por el bien del país y del partido y tomó esa decisión tras semanas de presión interna y externa por su pobre desempeño durante el debate electoral del pasado 27 de junio frente al ex mandatario republicano Donald Trump y tras lapsus verbales posteriores.

En las instalaciones en las que se presentó la vicepresidenta estuvieron alentando su campaña con pancartas y gritos de apoyo. EFE

La cifra

Kamala Harris recaudó 81 MDD en 24 horas desde el anuncio de Biden. Representa la mayor suma en un día por cualquiera de las partes en la campaña de 2024.

El récord hasta ahora lo tenía el ex presidente Donald Trump con 50 millones de dólares (MDD) en las 24 horas posteriores a su intento de asesinato. Biden, por su lado, había recibido 38 millones de dólares en su mejor día.

Además, Future Forward, el comité de campaña electoral más grande en la política demócrata, anunció que había asegurado compromisos por 150 millones de dólares en el mismo periodo por parte de donantes que estaban “inseguros o no comprometidos”.

