Desde el inicio de su mandato, Donald Trump implementó una serie de políticas migratorias que generaron una fuerte controversia, entre ellas, el endurecimiento de las deportaciones. Esta estrategia fue parte de su compromiso de reforzar la seguridad fronteriza, y de hacer cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en un espacio donde se expresan tanto las críticas como el apoyo a las políticas de inmigración, y donde las opiniones sobre temas tan delicados adquieren una visibilidad global. Un claro ejemplo de esta polarización se presentó recientemente en TikTok.

En un video que rápidamente se viralizó, una usuaria estadounidense identificada como @hot_taker_melody celebró las deportaciones de migrantes , particularmente de mexicanos y otros latinoamericanos, bajo la administración de Trump.

En el clip que compartió en su cuenta de la app china, la mujer expresó, sin reparos, su felicidad por las políticas migratorias implementadas por el presidente, y mostró una postura que muchos calificaron de insensible y cruel.

En sus palabras, manifestó que le causaba gracia y satisfacción ver cómo miles de migrantes eran deportados, argumentando que no sentía ninguna simpatía por ellos.

Además, en una actitud de burla, la tiktoker aseveró que no le importaban las consecuencias emocionales que las deportaciones pudieran tener en las familias, incluyendo la separación de padres e hijos.

"No olvides que es una opción. Esto es una decisión que estás tomando. No tengo ninguna simpatía para los videos que están haciendo con sus lágrimas. Me vale una mierda. De hecho, me estoy riendo de ustedes. Los veo como subhumanos", agregó.

Como era de esperarse, el tono de su mensaje, además de ser insensible, resultó altamente polémico, pues no solo fue acusada de fomentar el racismo y la xenofobia, sino que también despertó un debate más amplio sobre la ética de las opiniones expresadas en plataformas digitales.

Además, la situación escaló rápidamente cuando la empresa Bidadoo, en la que la mujer supuestamente trabajaba, se vio involucrada, ya que tras conocer las publicaciones de la creadora de contenido, la compañía emitió un comunicado en sus redes sociales, informando que había tomado medidas inmediatas para desvincularla de la empresa.

En su declaración, Bidadoo dejó en claro que los comentarios realizados por la mujer eran "sumamente ofensivos" y no reflejaban los valores de la empresa.

"Hemos tomado medidas decisivas. Se ha informado del incidente a la policía y al FBI para que vigilen y aborden cualquier riesgo o amenaza potencial. Se ha contactado a la persona involucrada y ya no está en Bidadoo ", indicó.

