El rostro endurecido, el peinado indescifrable y la retórica que lo acompaña en cada encuentro con sus votantes. Si alguien esperaba que Donald Trump cambiara tras el atentado, su aparición en la Convención Nacional Republicana ayer mostró que sigue siendo el mismo.

Con un tono desafiante y un vendaje sobre la oreja derecha, Trump aceptó ayer la nominación presidencial durante el discurso de clausura de la Convención Nacional Republicana, que desde el lunes y hasta ayer fue un festival para encumbrar al político.

Bien conocido por sus discursos grandilocuentes y agresivos con sus rivales, el ex presidente de 78 años apareció en la convención celebrada en Milwaukee con un mensaje que en los primeros momentos sonó moderado e incluso personal.

Recordó el atentado que sufrió en Butler, Pensilvania y agradeció al cuerpo de seguridad que lo sacó del escenario, además de recordar a Corey Comperatore, un bombero jubilado que falleció baleado en el mitin.

“Dios estuvo a mi lado. Yo no debería estar aquí esta noche”, afirmó Trump con un público al borde del llanto, agregando que “se debe sanar la discordia y la división en nuestra sociedad. Debemos sanarla rápido. Como estadounidenses, estamos unidos en un solo destino y un rumbo compartido. Nos levantamos juntos. O nos desmoronamos”, dijo ante un escenario cuya decoración recordaba a la Casa Blanca.

Agregó que busca la presidencia “por todo Estados Unidos, no por la mitad de Estados Unidos, porque ganar para la mitad no es una victoria”. Del atentado que sufrió prometió que no hablaría más en sus discursos públicos, pues le hace recordar un día “muy doloroso”.

Ya con el público enganchado por sus palabras emocionales, Trump comenzó a introducir los temas que encienden a su electorado: No faltaron alusiones a la “invasión migrante”, apuntando que cerrará la frontera con México el primer día de su hipotético segundo mandato y manteniendo la fuerte retórica antimigración que le caracteriza.

Acusó también a la Administración de Biden (a quién apenas mencionó) por “destruir” la Seguridad Social y aseguró que su Gobierno acabará con la inflación.

Deploró la pasividad de los gobiernos demócratas con respecto a Rusia y China y adelantó que volverá a apretar las tuercas de la economía a través de la imposición de aranceles y leyes que protejan a la industria norteamericana.

Al final, pidió “humildemente” el voto de sus simpatizantes mientras la convención estallaba en aplausos. Así, el Trump de siempre está listo para ir tras su máxima ambición en las elecciones de noviembre: La presidencia de Estados Unidos.

Aventaja por cinco puntos

La encuesta nacional publicada ayer por la cadena de televisión CBS marca que la ventaja de Donald Trump sobre Joe Biden aumentó cinco puntos desde el atentado que sufrió el candidato republicano.

La encuesta, realizada entre el 16 y 18 de julio (tras el intento de asesinato de Trump) con entrevistas a dos mil 247 personas y un margen de error del 2.7%, indica que el 52% de los probables votantes en la elección elegirían al candidato republicano mientras que un 47% se decidiría por Biden.

El pasado 3 de julio, la misma encuesta de CBS señalaba que la ventaja de Trump sobre Biden era de dos puntos, 50% para el republicano frente al 48% del demócrata.

El sondeo de ayer también indicó que solo un 48% de los encuestados votaría a Kamala Harris, posible sustituta del actual candidato demócrata, como presidenta frente al 51% que lo haría por Trump.

Aunque la respuesta de Trump al intento de asesinato del pasado sábado le ganó simpatías, un 26% de los encuestados señala que es más probable que voten por el republicano y, para casi del 75%, el atentado no ha tenido ninguna importancia.

Seguidores de Trump ataviados con sombreros de queso se mostraron eufóricos luego de que el magnate aceptó la nominación. EFE

Voz del experto

Sandro Arreola, politólogo

Ven posibilidad de que Joe Biden deje candidatura

Sandro Arreola, politólogo, cree que hay posibilidad de que el actual presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Joe Biden, deje la candidatura presidencial del partido demócrata.

“Hay señales, yo cambiaría las palabras de que sea un hecho por hay posibilidades. En un hecho, tendríamos que pensar en la elección del candidato, que la asamblea de los demócratas así lo decidiera. No ha salido a desmentir (Obama). Ante un Biden errático, crece la posibilidad y creo que hay una”.

El especialista consideró que el escenario de que renuncie Biden implicaría una mejora anímica para los demócratas, a quienes ve con pocos ánimos de cara a la elección.

Arreola opinó que un posible cambio de candidatura pondría en aprietos a los republicanos y obligaría a los demócratas a participar más en la campaña.

“Mete en aprietos esta fuerza que tomarían los demócratas al renovar esta candidatura, vendría a complicarle el escenario a los republicanos, principalmente a Trump”.

Para México y su futura presidenta Claudia Sheinbaum, sería una mejor candidatura, aliada de cara al nexo bilateral entre las siguientes administraciones en ambos países, recordando que con Donald Trump no hubo buena relación.

Trump recordó a Corey Compatore, muerto a disparos en su mitin del sábado en Butler. EFE

CT