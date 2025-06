Estados Unidos continúa endureciendo su política migratoria. Tras vetar a 19 naciones por supuestas fallas en sus sistemas de control y documentación, la administración Trump evalúa expandir esa lista a 36 países más , la mayoría situados en África y Asia. De concretarse, el número total de países con restricciones migratorias subiría a 55.

¿Por qué se amplía el veto?

Según un documento confidencial citado por The Washington Post, el gobierno de Trump considera que muchos de estos países no cuentan con autoridades capaces o dispuestas a emitir documentación civil fiable ni a colaborar con EU en temas migratorios. Además, se les acusa de permitir altos niveles de corrupción institucional y de no controlar adecuadamente a sus ciudadanos que viajan a territorio estadounidense.

Entre los factores clave que podrían activar el veto se encuentran:

Altas tasas de personas que permanecen en EE.UU. más allá de la expiración de sus visas.

Presencia de ciudadanos involucrados en actividades “antiamericanas o antisemitas”.

Negativa a aceptar deportados o a firmar acuerdos migratorios como el de Tercer País Seguro (vigente con Canadá), que obliga a los migrantes a pedir asilo en el primer país seguro al que arriban.

Los 36 países que podrían ser vetados próximamente

Estados Unidos ha exigido a estos países presentar en breve un plan de cumplimiento . Si no lo hacen, podrían enfrentar un veto migratorio total o parcial :

África: Angola, Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Malawi, Mauritania, Níger, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Países ya vetados: ¿Quiénes tienen ingreso completamente prohibido?

Desde el 4 de junio, Estados Unidos prohíbe completamente el ingreso de ciudadanos de los siguientes 12 países , sin importar el tipo de visa o motivo del viaje:

África: Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Libia, Somalia, Sudán.

Asia y Medio Oriente: Afganistán, Irán, Yemen, Birmania (Myanmar).

Caribe: Haití.

Países con veto parcial: Acceso restringido bajo ciertas condiciones

Además, hay siete países con restricciones parciales . Sus ciudadanos aún pueden solicitar ciertos tipos de visas, pero con limitaciones o suspensiones aplicadas:

África: Burundi, Sierra Leona, Togo.

Asia: Laos, Turkmenistán.

América Latina y el Caribe: Cuba, Venezuela.

Numeralia

55 es el total de países con algún tipo de restricción migratoria vigente o proyectada

12 con veto total (sin acceso a visas de ningún tipo)

7 con veto parcial (restricciones específicas)

36 nuevos países en evaluación para el veto

EE