La polémica ley migratoria de Texas conocida como SB4, que permite al estado arrestar y deportar a migrantes que hayan cruzado de manera irregular, volvió ayer a un tribunal de apelaciones federal, que deberá decidir si se autoriza o no aplicar la polémica normativa.

El martes, el Supremo de Estados Unidos (EU) emitió una orden que daba luz verde para que la ley entrara en efecto. Esta decisión duró solo unas horas, ya que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con sede en Nueva Orleans, Luisiana) intervino y prohibió su implementación hasta que sus magistrados emitan un fallo definitivo.

El panel, compuesto por tres jueces federales, se dio cita ayer para escuchar los argumentos de los abogados del gobernador Greg Abbott y del Gobierno de Joe Biden, enfrentados sobre la gran pregunta de quién tiene la potestad para ejercer las leyes migratorias de EU en la zona fronteriza.

La nueva regla tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular a Texas desde México.

A su vez, permite que los jueces del Estado ordenen que los migrantes arrestados bajo este nuevo delito sean expulsados a territorio mexicano.

Durante la audiencia, el abogado en representación de Texas, Aaron Nielson, argumentó que la nueva legislación “imita” la ley federal y responde a un intento de Texas por “defenderse a sí mismo” ante una “crisis migratoria” en la frontera.

“En Texas hemos decidido que, como estamos en el epicentro de esta crisis, vamos a hacer algo al respecto”, señaló.

La jueza Priscilla Richman presionó al abogado con preguntas sobre cómo funcionaría esta ley en el día a día, teniendo en cuenta que permite a las autoridades arrestar a una persona bajo la “sospecha” de que haya cruzado irregularmente la frontera.

Nielson reconoció no saber de qué manera se aplicaría en varios escenarios que planteó la jueza, por ejemplo si las autoridades arrestan a un migrante que lleva años viviendo en EU o si es una persona que se encuentra en proceso de solicitud de asilo.

El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Tenny, hizo énfasis en que las cortes han fallado en el pasado en contra de que un estado aplique las leyes de migración de EU, que son ejecutadas por el Gobierno federal.

En concreto, hizo referencia a una decisión del Supremo de 2012 sobre una ley similar que intentó promulgar Arizona, en donde los magistrados concluyeron que los estados no pueden emitir sus propias leyes migratorias.

Sólo uno de los tres jueces, el magistrado Andrew Holman, quien fue nominado por el ex presidente republicano Donald Trump (2017-2021), se mostró más escéptico frente a los argumentos del Gobierno de Biden.

Marcelo Ebrard llama “electorera” a ley migratoria

Marcelo Ebrard considera que la Ley SB4 de Texas es usada por la campaña republicana con fines electorales, pues “es un gigante con pies de barro” que no tiene sentido, ni fundamentos sólidos, ya que la comunidad hispano parlante no perjudica a Estados Unidos.

“Se basan en argumentos de que la frontera está desordenada y que estamos invadiendo a Estados Unidos los hispanos parlantes.

“Dice el gobernador Abbot o di Santis y ahora el ex presidente Trump que eso está echando a perder Estados Unidos y por lo tanto se tiene que actuar en contra, entonces lo veo como un argumento muy electoral. Sostengo que es una medida política”, dijo el ex canciller.

Ebrard Casaubón aseguró que los hispano parlantes contribuyen cada vez más al país del Norte, motivo por el que asegura que es un argumento electoral más que un intento por detener la migración.

Agregó que México sostuvo una buena posición ante la posible entrada en vigor de la ley pues se debe mantener su soberanía y rechazar cualquier retorno al amparo de dicha medida.

“Es imposible que nosotros recibamos a una persona salvo que sea mexicana o mexicano, porque ellos tienen derecho de entrar a su país, obvio, pero si se trata de extranjeros, México no está obligado a recibir a nadie salvo que sea su voluntad.

“La ley muestra que no tiene mucha perspectiva o no va a tener éxito, o no se va a poder implementar porque al final del día van a tener que entregar a la persona a la autoridad federal de Estados Unidos, es un gigante que han organizado con pies de barro”, señaló.

Greg Abbott continuará los arrestos contra ilegales

A través de un mensaje en su cuenta de X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que mientras sigue la lucha en los tribunales para defender la Ley SB4, su Estado “continúa arrestando a inmigrantes ilegales por allanamiento de morada”.

En su mensaje, precisó que en Texas ya se han realizado más de 41 mil “arrestos criminales” y que hasta el momento se sigue construyendo un “muro fronterizo”, en el cual el Gobierno estadounidense se encuentra utilizando gas natural para erigir alambre de púas, el cual tendrá como fin “repeler a los migrantes y mantener barreras de boyas en el río”.

Bajo la misma línea, en otro mensaje en X, Abbott se dijo “orgulloso” de reunirse con los alguaciles locales en el Capitolio de Texas, quienes firmaron una carta de apoyo a la “Operación Lone Star”, la cual fue lanzada en marzo de 2021 para responder al aumento de la inmigración ilegal.

“Su colaboración es fundamental a medida que continuamos luchando contra la mortal crisis fronteriza del presidente Biden, también para proteger a Texas y a Estados Unidos”, expresó el gobernador.

Confusión en frontera con México por los procesos de ingreso, detención y asilo

Una vertiginosa serie de maniobras judiciales en torno a la Ley SB4 de Texas que permitiría al Estado detener y deportar a las personas que entren ilegalmente en Estados Unidos sembró ayer confusión en la frontera con México, mientras sheriffs, jefes de Policía y migrantes esperaban instrucciones.

Yolanis Campo, de 42 años, viajó desde Colombia y cruzó el Río Bravo para entrar a Estados Unidos desde México con su hija de 16 años y fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza. La dejaron en libertad para que siguiera su caso de inmigración. Ella recomendó a otros migrantes tomar otra ruta debido a la confusión sobre la ley de Texas.

“Las autoridades federales nos dicen que podemos seguir adelante, pero esta nueva ley complica todo porque dice que no podemos seguir adelante”, manifestó Campo, quien se alojaba en un albergue en McAllen.

Electoralismo con los migrantes

El Pastor Gigio Heredia, director del albergue Hope Center en Ciudad Juárez, subrayó que esta ley agrega un desaire más a la travesía difícil que han tenido los migrantes hasta la frontera con Estados Unidos.

“Pues yo la califico como una ley inhumana porque, la verdad, no están cometiendo ningún crimen, ningún delito. Yo creo que es un riesgo todavía mayor para su vida el hecho de que vayan a poder atentar en contra de la libertad de ellos, y pues siendo que no son criminales verdad”, explicó

Nuestros migrantes no son delincuentes: Alicia Bárcena

Luego de que una Corte federal de Apelaciones de Estados Unidos volvió a suspender la controvertida ley de inmigración de Texas SB4, la canciller Alicia Bárcena defendió a las personas migrantes mexicanas en ese país.

“Nuestros migrantes en Estados Unidos no son delincuentes”, expresó Bárcena en redes sociales luego de que consideró “muy contradictorios”los desarrollos judiciales de las últimas horas.

La secretaria de Relaciones Exteriores destacó que la aportación de los migrantes de México a la economía estadounidense es fundamental, de 324 mil millones de dólares al año.

Mencionó que 37.3 millones de mexicanos viven en territorio estadounidense y envían el 18% de sus ingresos, 65 mil millones de dólares en remesas a México, mientras que el otro 82% se queda en Estados Unidos.

Apuntó que se sigue de cerca el litigio contra la ley SB4 y aconsejó a las personas mexicanas en Texas a acercarse a los 11 consulados mexicanos y conocer sus derechos “ante actos antiinmigrantes, discriminatorios o de corte racial”.

