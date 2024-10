El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ayer que no tiene la confianza de que las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre vayan a transcurrir de un modo pacífico, por las teorías de conspiración difundidas por el candidato republicano Donald Trump y su compañero de fórmula, JD. Vance.

“Tengo confianza en que (el proceso electoral) será libre y justo, pero no sé si será pacífico”, afirmó el mandatario en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde apareció por sorpresa y respondió a varias preguntas de los periodistas. Las cosas que ha dicho el ex presidente y candidato republicano, quien se enfrentará a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, y “las cosas que dijo la última vez”, en las elecciones de 2020, “cuando no le gustó el resultado, fueron muy peligrosas”, apuntó Biden.

El mandatario aseguró, además, que Vance “no dijo que aceptaría el resultado de las elecciones”. Sobre si está recibiendo informes de seguridad nacional sobre posibles problemas derivados de la no aceptación de los resultados electorales indicó. “Los recibo siempre”.

Sorprende en la sala de prensa de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció ayer en la sala de prensa de la Casa Blanca por primera vez desde que asumió el poder en enero de 2021.

Al inicio de su intervención, el mandatario destacó las favorables cifras de creación de empleo con un aumento de hasta 254 mil puestos creados en septiembre, y celebró el fin de la huelga de estibadores en los puertos de la costa este estadounidense y del Golfo de México. Además, respondió a preguntas sobre la escalada en Oriente Medio y cómo Israel responderá al ataque que Teherán lanzó este martes con cerca de 200 misiles sobre territorio israelí, así como sobre las elecciones en Estados Unidos.

Biden ha ofrecido menos ruedas de prensa que sus antecesores inmediatos. Hasta ahora, ha dado sólo 37.

CT