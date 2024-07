Mal día para Joe Biden. Ayer el presidente de Estados Unidos cometió un error al presentar al jefe del Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, con el nombre de “presidente Putin”, detonando críticas en redes sociales por sus condiciones de salud, en medio del proceso de reelección por la Casa Blanca: “Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin”, dijo Biden en la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Washington, detonando risas de Zelenski y los presentes.

El tropiezo fue a unas horas de una conferencia de prensa que ofrecería para presentar una enérgica defensa de sus políticas externas e internas. En ésta, desestimó cualquier duda sobre su capacidad para mantenerse en el cargo otros cuatro años. “No estoy en esto por mi legado. Estoy en esto para terminar el trabajo que inicié”, dijo Biden, mientras insistía en que cuenta con un sólido apoyo de los votantes y en que permanecerá en la contienda y ganará.

Si bien con algunos tropiezos, el presidente rechazó cualquier insinuación de mostrar indicios de que va en declive, o de que no es él quien lleva las riendas del Gobierno. Pero cada vez hay más exhortos de legisladores, celebridades y otros renombrados demócratas para que se retire de la contienda presidencial.

“Mi agenda ha estado a tope”, declaró. “Así que si bajo el ritmo y no puedo hacer el trabajo, esa es una muestra de que no debería hacerlo. Pero hasta el momento, no hay ningún indicio de ello. Ninguno”.

Los demócratas están ante un problema. Donantes, simpatizantes y legisladores clave han expresado sus dudas en torno a las capacidades de Biden para mantenerse en campaña después de su reciente desempeño en el debate del 27 de junio, pero el mandatario de 81 años de edad se rehúsa a darse por vencido mientras se prepara para enfrentarse nuevamente a Trump en los comicios de noviembre.

La primera persona en hacerle una pregunta a Biden durante la conferencia de prensa lo cuestionó sobre el apoyo que ha perdido entre muchos de sus colegas demócratas y sindicalistas, en específico sobre la vicepresidenta Kamala Harris. En un principio, el mandatario se mostró desafiante y dijo: “El UAW me respaldó, pero continúa”, usando las iniciales en inglés del Sindicato de Trabajadores Automotrices. Y luego confundió a Harris con Trump, cuando declaró: “No habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente si ella no fuera capaz”.

Por su parte, Trump dio a conocer su opinión en vivo, mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa, y publicó en su red social un video del presidente diciendo: “Vicepresidente Trump”. Luego añadió sarcásticamente: “Buen trabajo, Joe”.

Hasta la tarde de ayer, una docena de representantes demócratas le habían pedido que abandone la contienda.

Los votantes están al pendiente y funcionarios sopesan la posibilidad de presionar para que haya una alternativa.

En el Partido Demócrata sigue la desbandada ante la candidatura de Joe Biden. El congresista Jim Himes, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo en X, tras la conferencia de prensa de Biden, que “las elecciones de 2024 definirán el futuro de la democracia estadounidense, y debemos presentar al candidato más fuerte posible para hacer frente a la amenaza que supone el prometido autoritarismo MAGA de Trump”.

Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité, añadió que “ya no creo que ese sea Joe Biden, y espero que, como ha hecho a lo largo de toda una vida de servicio público, siga poniendo a nuestra nación en primer lugar y, como prometió, deje paso a una nueva generación de líderes”.

No fue el único al que Biden no convenció con su mensaje de que es “el más capacitado” para vencer a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, un demócrata directamente involucrado en los esfuerzos de reelección del presidente dijo que Biden debe abandonar, ya que no tiene camino a la victoria.

“Estamos condenados si se presenta. Es incapaz de dirigir una campaña presidencial y corre el riesgo de llevarse por delante a la Cámara de Representantes y al Senado”, dijo esta persona.

Los tropiezos del presidente

• El 6 de febrero, Biden mencionó al ex presidente francés François Mitterrand, fallecido en 1996, en lugar de Emmanuel Macron.

• El 10 de junio se quedó paralizado durante una celebración anticipada del Día de la Liberación (Juneteenth).

• El 18 de junio, durante un acto sobre inmigración, mostró una breve dificultad para recordar el nombre de su secretario de Seguridad Nacional. Finalmente logró mencionar a Alejandro Mayorkas.

• El 2 de julio, en una recaudación de fondos en East Hampton, confundió los países de Francia e Italia, al hablar de los veteranos de guerra.

•El 11 de julio confundió a Zelenski con su enemigo, el presidente ruso Vladímir Putin.

Errores elevan la presión en campaña de Joe Biden

Con dudas alrededor de su condición física y mental, así como voces dentro de su partido para que abandone la carrera por la reelección, Joe Biden afirmó que se mantendrá en la contienda y vencerá en las elecciones presidenciales a Donald Trump este noviembre, al tiempo que recordó “lo vencí una vez y lo haré otra vez”.

En encuentro con los medios de comunicación, Biden recordó que el camino hasta los comicios todavía es largo. Sus palabras ante los medios llegan en un momento donde crecen las críticas desde el Partido Demócrata sobre su capacidad no solamente de ganar las elecciones, sino de gobernar otros cuatro años.

Las alarmas al interior de su partido se dispararon tras el debate entre ambos candidatos del 27 de junio. Lo cierto es que el encuentro de Biden no arrancó con el pie derecho, pues sufrió un nuevo lapsus al llamar por error “Trump” a su vicepresidenta, Kamala Harris.

“No habría elegido al vicepresidente Trump como vicepresidente si creyera que ella no estaba calificada para ser presidenta”, apuntó tras una pregunta sobre si Harris estaría lista para ocupar la presidencia en caso de que fuera necesario.

Lo cierto es que las encuestas tras el debate presidencial del 27 de junio dan una mayor ventaja a Harris en un hipotético enfrentamiento electoral en noviembre si Biden se retirase por las presiones de algunos miembros de su partido.

El debate trajo a primera plana varios problemas de Joe Biden para manejarse en público, desde hablar con voz ronca y pausada hasta sufrir para completar sus frases.

Curiosamente, su equipo de campaña había propuesto celebrar el debate meses antes de las campañas presidenciales para tranquilizar a los votantes y despejar dudas ante los votantes.

Sin embargo, el efecto fue el contrario, con legisladores de su partido, personalidades y prestigiosos medios poniendo dudando si será capaz de aguantar o si debería dar paso a otro candidato que se enfrente a Trump el próximo noviembre.

Frente a la oposición de algunos demócratas, otros políticos del partido, entre ellos Barak Obama, mantienen su apoyo a Joe Biden.

El presidente le recordó a sus detractores que el camino hasta las elecciones de noviembre todavía será “largo”. EFE

Un presidente maduro y poco afín ante la prensa

Joe Biden es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y el primer octogenario en ocupar la Casa Blanca. Si vence a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre y sirve los cuatro años de mandato, dejaría el poder con 86 años. No son los únicos números con los que Biden destaca actualmente en la Casa Blanca. También es el presidente que menos conferencias de prensa ha dado desde Ronald Reagan, con cincuenta y cinco.

“Qué gran trabajo, Joe”

El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano a las presidenciales de noviembre Donald Trump se burló de los lapsus del actual mandatario, Joe Biden, quien en el marco de la cumbre de la OTAN en Washington llamó a Volodímir Zelenski (presidente de Ucrania) “Putin” y a la vicepresidenta Kamala Harris, “vicepresidenta Trump”.

En una serie de publicaciones en la red social Truth, Trump usó trozos de las declaraciones del propio Biden ante la prensa para ironizar sobre el mandatario.

“Qué gran trabajo, Joe”, escribió el republicano junto a un clip que muestra uno de los lapsus del presidente en la conferencia, donde confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con Trump.

“El corrupto de Joe tiene un caso grave del síndrome del trastorno Trump”, escribió el también magnate y se refirió a las declaraciones de Biden como la “rueda de prensa de de un hombrecito”.

En la misma red social, Donald Trump criticó al actor George Clooney, quien sugirió en una entrevista a Joe Biden retirarse de la campaña demócrata por la presidencia.

“Clooney jamás ha hecho una buena película y ahora se vuelve contra Biden, como las ratas que ambos son”, señaló en su red social.

En ese mismo comentario en Truth, el empresario y magnate reclacó que el actual presidente de los Estados Unidos “puso a la democracia del país de rodillas, además de causarnos una humillación internacional tras otra, así como una inflación insoportable”.

Ironizó sobre los errores de su rival.

