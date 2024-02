El Senado estadounidense aprobó, la madrugada de ayer, un paquete de ayuda de 95 mil 300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, tras meses de negociaciones difíciles y entre crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano sobre el papel de Estados Unidos en el extranjero.

La votación se celebró después de que un pequeño grupo de republicanos que se oponían a la partida de 60 mil millones de dólares para Ucrania ocuparan el turno de palabra durante toda la noche, utilizando las últimas horas del debate para argumentar que Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas antes de enviar dinero al extranjero. Sin embargo, 22 republicanos votaron con casi todos los demócratas para aprobar el plan por 70 votos a favor por 29 en contra. Los partidarios del plan dijeron que abandonar a Ucrania podría envalentonar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y amenazar la seguridad nacional en todo el planeta.

“Con esta ley, el Senado declara que el liderazgo estadounidense no flaqueará, no fallará, no fracasará”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

La aprobación del paquete en el Senado estadounidense era una buena noticia para Ucrania ante un desabastecimiento crítico en el campo de batalla.

Por su parte, Schumer llamó a los republicanos a someter la propuesta a votación en la cámara baja, vaticinando que sería aprobada “con fuerte apoyo bipartidista”.

“Si la extrema derecha anula esta propuesta, será un gran regalo para Vladímir Putin”, dijo Schumer. “Sería una traición a nuestros socios y aliados y un abandono a nuestras fuerzas armadas”.

La iniciativa enfrenta un futuro incierto en la Cámara de Representantes, donde republicanos de línea dura afines al ex presidente Donald Trump -favorito a obtener la candidatura republicana y crítico con el apoyo a Ucrania- se oponen al proyecto.

El titular de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aumentó las dudas sobre la propuesta en una declaración en la que dejó claro que podrían pasar semanas o meses antes de que el Congreso envíe la legislación al escritorio del presidente, Joe Biden, si es que eso ocurre.

Biden instó a la Cámara de Representantes a actuar con prontitud, afirmando que no hacerlo sólo beneficiaría a Putin.

“Oposición juega en favor de Putin”: Biden

El presidente Joe Biden pidió a los republicanos de la Cámara de Representantes que sometieran a votación un paquete de ayuda por valor de más de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, y advirtió que si se niegan a considerar la medida, que ya fue aprobada por el Senado, estarían “jugando en favor de Putin”.

“Apoyar este proyecto de ley es plantar cara a Putin”, dijo Biden desde la Casa Blanca, en referencia al presidente ruso Vladímir Putin.

“No podemos replegarnos ahora. Es a lo que ha apostado Putin”, señaló el mandatario.

Pero el paquete de ayuda enfrenta un futuro sumamente incierto en la Cámara de Representantes, donde los republicanos de línea dura que están del lado del ex presidente Donald Trump -el favorito para ganar la candidatura republicana a la presidencia y que ha criticado el apoyo a Ucrania- se oponen a la medida.

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, ha planteado nuevas dudas sobre el paquete y dejó claro que podrían pasar semanas o meses para que el Congreso envíe el proyecto de ley a manos de Biden, si es que lo hace.

El potencial estancamiento se produce en un momento crucial de la guerra, que comenzó hace casi dos años, y los partidarios de la medida advirtieron que si Estados Unidos abandona a Ucrania, ello podría envalentonar a Putin y poner en riesgo la seguridad nacional en todo el mundo.

Sin embargo, el intento de aprobar 60 mil millones de dólares en ayuda a Kiev -que está incluida en el paquete- durante meses ha expuesto las crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano en torno al papel de Estados Unidos en el extranjero.

Comentarios son “peligrosos”, dice mandatario

El presidente estadounidense Joe Biden dijo que los comentarios de Donald Trump, donde cuestiona el compromiso de Estados Unidos para defender a sus aliados de la OTAN, son “peligrosos” y “antiestadounidenses”.

Esto refiriéndose a los comentarios del ex mandatario que sembraron temores entre los aliados de Estados Unidos sobre su confiabilidad en la escena mundial.

Trump, el precandidato puntero para la nominación presidencial del Partido Republicano de este año, dijo el sábado que alguna vez advirtió que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera a los miembros “morosos” de la OTAN que no asignaran 2% de su producto interno bruto a los gastos de defensa.

Ese fue el ejemplo más reciente en que el ex presidente pareció ponerse del lado de un Estado autoritario por encima de los aliados democráticos de Estados Unidos.

Mientras lanzaba un exhorto a la Cámara de Representantes desde la Casa Blanca para que ratifique un proyecto de ley aprobado por el Senado para financiar los esfuerzos de Ucrania para hacer frente a la invasión rusa a dos años de su inicio, Biden dijo que los comentarios de Trump sobre el acuerdo de defensa mutua son “peligrosos y chocantes”.

“Todo el mundo lo oyó, y lo peor es que hablaba en serio”, añadió Biden.

Biden dijo que “cuando Estados Unidos da su palabra, eso significa algo”, y calificó como “antiestadounidenses” los comentarios de Trump donde siembra la duda sobre sus compromisos.

Biden dijo que Trump “no comprende que el sagrado compromiso que hemos hecho también nos favorece”.

La cláusula de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN establece que un ataque armado en contra de sus miembros deberá considerarse un ataque contra todos ellos.

CT