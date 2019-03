Esposa de Guaidó se reúne con Trump y alerta de represión en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Fabiana Rosales, la esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien alertó de una “ola de represión” contra el entorno de su marido.

Rosales visitó la Casa Blanca para reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pero cuando concluyó ese encuentro se desplazó al Despacho Oval para entrevistarse también con Trump, quien estaba acompañado de su hija y asesora Ivanka.

“Queremos alertar al mundo de los posibles atentados en contra de Juan Guaidó, de la ola de represión y de tensiones que han tomado niveles agresivos contra el entorno del presidente. Atacar a su entorno es atacarlo a él”, afirmó Rosales.

Durante su encuentro con Trump, Rosales denunció que, “además, fue detenido el primo de la mamá del presidente encargado, involucrándole en actos de terrorismo, y también acusando a Gustavo Guaidó, el hermano del presidente”.

Agregó que esas acusaciones buscan “darle un golpe al círculo más cercano del presidente Guaidó, pretendiendo desestabilizarlo de su lucha”.

Rosales pidió a Trump que avance en las acciones necesarias para que Maduro abandone el poder. “Nuestros niños mueren porque no hay luz, porque no hay comida, y nuestra gente se está muriendo también en los hospitales. Esto no puede continuar”.

Por su parte, Donald Trump mostró su apoyo a la esposa de Guaidó. “Estamos con usted al 100%. Todo se resolverá. Siempre se resuelve. Vamos a conseguir que se resuelva”.

También instó a Rusia a sacar a sus militares de Venezuela. El mensaje del magnate llegó después de que dos aviones rusos aterrizaran en el principal aeropuerto de Venezuela, el de Maiquetía, cerca de Caracas, con unos 100 militares a bordo, según medios locales. “Rusia tiene que salir”, sentenció el mandatario.

Trump no quiso ahondar en el tema, y cuando le preguntaron si ha hablado con el Gobierno ruso al respecto, respondió: “Ellos ya lo saben. Lo saben muy bien”.

John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, dijo que la frase “clara y sucinta” del presidente era un mensaje “directo” a su homólogo ruso, Vladimir Putin.