La catástrofe causada por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ha dejado 95 fallecidos y graves daños materiales en España, especialmente en la Comunidad Valenciana, en unas inundaciones consideradas por el Gobierno de ese país como “las peores en un siglo”.

Corina Preciado, una tapatía que vive desde hace 17 años en la ciudad de Valencia, compartió a EL INFORMADOR que las personas tienen temor a lo que pueda pasar en los próximos días, ya que se pronostican lluvias y tormentas intensas en la región.

“Cerraron las escuelas, no hay servicio de metro, no pasan los buses y nos dicen que no salgamos de casa”, compartió. “(Hoy) sigue la alerta roja y todavía no sabemos cuánto va a durar. Las personas estamos asustadas y, como hay rumores de que va a haber cortes de luz y de agua, pues la gente está vaciando los supermercados”.

Añadió que ella y los habitantes de Valencia “tenemos temor de lo que vaya a pasar, no sabemos qué va a pasar”.

La mujer mexicana recibió un mensaje de alerta por parte de las autoridades de Protección Civil en Valencia a las 20:00 horas, pero en ese momento “las cosas ya se estaban poniendo mal”. Muchos ciudadanos valencianos han cuestionado la lentitud en las alarmas del sistema “Es-Alert” para avisar a los ciudadanos de dejar zonas de riesgo en caso de catástrofe.

“Las autoridades nos han llamado a la calma, a que confiemos en que están haciendo todo lo posible, que nos quedemos en casa y que no salgamos; que no vayamos en carretera porque es peligroso y además hay coches varados. Mi amiga no ha podido ir a su casa, no tiene ropa, no tiene nada. Está muy asustada porque no sabe qué es lo que se va a encontrar en su casa, no sabe en qué situación está porque no puede entrar. Tienen temor también porque las imágenes que le han mandado de su calle son muy fuertes, son de muchos destrozos, con los coches ahí todos amontonados y el agua a niveles muy altos”, relató Corina.

En suma, Valencia y los alrededores están paralizados, con supermercados vacíos, casas inundadas y cortes de luz en al menos el 9% de la zona afectada. De los 95 muertos por el desastre natural, 92 son de la provincia valenciana.

Además de los daños en propiedades, más de 70 carreteras quedaron afectadas por las lluvias torrenciales y 22 mil transportistas sufren el cierre de los principales ejes de comunicación que conectan la Comunidad Valenciana con Madrid y el llamado corredor Mediterráneo.

El rey Felipe pidió prudencia ante las consecuencias de las inundaciones y envió un mensaje de pésame y tristeza por la pérdida de vidas humanas y expresó su solidaridad con los damnificados y por los destrozos causados por las lluvias.

El presidente de España, Pedro Sánchez, visitará hoy Valencia para visitar la zona y anunciar medidas que mitiguen la crisis. Se decretaron tres días de luto nacional.

¿Qué es la DANA?

La DANA es un fenómeno climático que genera daños comparables a los huracanes tropicales y ocurre cuando una masa de aire polar muy frío, choca con otro aire más cálido y húmedo como los que hay en el Mar Mediterráneo.

CT