La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado tres casos de gripe aviar H3N8 en humanos en el último año en China, entre los cuales el más reciente fue reportado a esta institución el pasado 27 de marzo y correspondió a una mujer que murió por esta infección a mediados del mismo mes.

La víctima sufría de enfermedades subyacentes y se ha establecido que tenía contacto cercano con aves de granja antes de que presentara síntomas de la enfermedad y que además había presencia de aves silvestres alrededor de su domicilio, lo cual indica que lo más probable es que se contagió en un mercado de aves vivas.

Los estudios epidemiológicos que se han realizado hasta el momento muestran que el virus H3N8 no tiene la capacidad de transmitirse fácilmente de persona a persona, por lo que la OMS considera que “el riesgo de propagación entre humanos a nivel nacional, regional o internacional es bajo”.

No obstante, el hecho conocido de que este tipo de virus pueden cambiar hace que sea muy importante que haya una vigilancia mundial para detectar cualquier modificación de tipo virológico, epidemiológico o clínico, recalcó.

Los primeros dos casos humanos reportados por China de esta misma enfermedad se registraron en abril y mayo de 2022, y se recuperaron. En ambos casos se determinó que el contagio ocurrió por una exposición directa o indirecta a aves comestibles vivas.

Tras detectarse los tres casos se procedió a un rastreo y seguimiento sanitario de todos los contactos de las personas infectadas, pero no se encontró ningún caso adicional entre ellos.

La OMS recomendó que para minimizar el riesgo de infección, los países deben sensibilizar más al público sobre la importancia de evitar el contacto en ambientes de riesgo como granjas o mercados donde hay animales vivos, aves comestibles o superficies que pueden estar contaminadas con heces de animales.

Aquellas personas que por su trabajo deban estar en contacto con esas especies deben tener una rigurosa higiene de manos y utilizar protección de tipo respiratoria para reducir el peligro.

Para prevenir una mutación del virus que pueda facilitar su transmisión de persona a persona, se recomienda que todos los trabajadores del sector de aves sean vacunados contra la gripe.

La organización indicó que no recomienda ninguna restricción de viaje o comercio basándose en la información que se tiene hasta ahora.

Por el momento, una de las prioridades es entender el alcance de la circulación de los virus de gripe entre los animales y que todos los Estados y otros actores compartan la información que tengan de forma rápida.

“La variedad de virus de gripe zoonótica que ha provocado infecciones entre humanos es preocupante y requiere vigilancia tanto en la población humana como animal, así como un examen completo de cada infección zoonótica y la preparación para pandemias”, recalcó la OMS.

Es diferente

Consideraciones importantes de la nueva cepa

La cepa H3N8 es una nueva variante de la gripe aviar y está en análisis por autoridades sanitarias a nivel internacional.

No tiene relación con los casos de gripe aviar registrados en América Latina ni en Mexico.

Es difícil la propagación de una persona a otra.

¿Cómo es la nueva cepa?

La cepa H3N8 es una influenza tipo “A”, que ha estado presente desde 1963 cuando se registraron los primeros brotes en caballos en Estados Unidos. Posteriormente, el virus se detectó en animales de Sudáfrica, India, China y Europa en las décadas de los setenta y ochenta, lo que llevó a la OMS a alertar sobre su propagación principalmente en caballos y perros.

Esta influenza A-H3N8 fue detectada por primera vez en aves silvestres en los años 1960 y se ha identificado en otros animales, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Aunque ha habido infecciones de influenza A en seres humanos, han sido pocos casos en algunos países y han sucedido por la exposición a aves de corral infectadas o entornos contaminados con el virus.

Nunca se han detectado casos de infecciones del virus A-H3N8 en personas en Estados Unidos, aunque sí hubo un brote de este tipo de influenza en focas de Nueva Inglaterra en 2011, el cual causó la muerte de 162 focas.

Por ahora, los CDC no consideran que el virus A-H3N8 represente un riesgo de contagios masivos. Es importante recordar que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede afectar a personas y animales, y aunque esta cepa en particular no se considera una amenaza inmediata para la salud humana, es importante estar atentos a cualquier brote o síntoma que pudiera presentarse en los animales que portan el virus.

Para evitar riesgos

Recomendaciones de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una serie de recomendaciones para minimizar el riesgo de infección de la cepa H3N8 de la gripe aviar en humanos.

Según la OMS, es fundamental sensibilizar al público sobre la importancia de evitar el contacto en ambientes de riesgo, como granjas o mercados donde hay animales vivos.

Es importante destacar que la OMS no recomienda ninguna restricción de viaje o comercio basándose en la información que se tiene hasta ahora.

Sin embargo, se hace hincapié en la necesidad de entender el alcance de la circulación de los virus de gripe entre los animales y que todos los Estados y otros actores compartan la información que tengan de forma rápida.

La variedad de virus de gripe zoonótica que ha provocado infecciones entre humanos es preocupante y requiere una vigilancia tanto en la población humana como animal, así como un examen completo de cada infección zoonótica y la preparación para pandemias.

En este sentido, es importante que los gobiernos estén preparados y tomen medidas preventivas para evitar una posible propagación de la cepa H3N8 y otras cepas de la gripe aviar.

