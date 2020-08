En medio de las protestas, Trump visitará a Kenosha

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, viajará mañana a la ciudad de Kenosha, Wisconsin, en medio de las protestas que piden justicia para el afroamericano Jacob Blake, paralizado después de que la Policía le disparara siete veces por la espalda.

Uno de los portavoces de la Casa Blanca, Judd Deere, anunció que Trump se reunirá con miembros de la fuerzas de seguridad de Kenosha, además de evaluar el “daño que han provocado los recientes disturbios”.

Después de casi una semana de silencio, el viernes Trump abordó por primera vez la agresión contra Blake, que fue grabada y se difundió por redes sociales.

“No me gustó cómo se veía. No me gustó verlo, ciertamente, y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con eso “, se limitó a decir el mandatario.

Por otra, durante una marcha entre manifestantes antirracismo y seguidores del presidente Trump, una persona murió en un tiroteo en la ciudad de Portland, informó la Policía local.

Las protestas contra el racismo que se multiplican en ciudades estadounidenses se han convertido en un tema candente en la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Mientras Trump se presenta como la opción de “ley y orden”, descalifica a su retador demócrata Joe Biden como “débil para combatir el crimen”.

JL