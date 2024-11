Embajada de Israel en México reprocha orden de aprehensión contra Netanyahu

La Embajada de Israel en México reprochó a la Corte Penal Internacional el haber emitido órdenes de aprehensión en contra del primer Ministro de aquel país, Benjamín Netanyahu.

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, acusó que la Corte Penal Internacional pierde legitimidad con la emisión de estas órdenes de aprehensión que también se dieron en contra del ex ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, explica que la decisión es incomprensible pues afirmó que el gobierno israelí se está defendiendo.

“Esta esta decisión de la Corte hace que la Corte pierda su legitimidad. Para nosotros es un acto completamente absurdo, acusando a los líderes democráticamente electos de un país democrático que se está descendiendo de unos ataques terroristas terribles. En lugar de apoyar el derecho de Israel a descenderse, está llamando a la aprehensión de sus líderes”.

Lee también: La CPI emite orden de arresto contra Benjamin Netanyahu

La ofensiva de Israel sobre Palestina comenzó desde el día 7 de octubre de 2023 luego de los ataques del grupo terrorista Hamás quienes asesinaron y secuestraron a cientos de personas. Desde entonces, los ataques entre ambas partes han provocado la muerte de más de 43 mil palestinos según reportó el Ministerio de Sanidad de la Franja al Comité Especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Einat Kranz Neiger descartó que Israel haya provocado la guerra entre ambas naciones y que Irán es el responsable de ataques propiciados desde el Líbano, por Hezbollah, desde Siria, con milicias chiitas, entre otras organizaciones.

“Detrás de todas estas organizaciones terroristas está Irán, que los está financiando, entrenando y armando. Y un país democrático que no quiso esta guerra, que no la perpetró, que no la empezó y que fue forzada sobre nosotros. Nos estamos defendiendo cuando estamos operando conforme al derecho internacional, haciendo todo lo posible para minimizar los daños a la población civil”.

Afirmó que Israel está haciendo lo posible para proteger a la población palestina y evitar que sean usados como escudos humanos por grupos terroristas.

FS