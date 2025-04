Como no somos perruchos, buscamos nuevos amigos

Con el conflicto de los aranceles en que no nos mataron sino sólo nos atarantaron, gracias a que nuestra amada Presidenta está en una popularidad cercana al 100 % y de belleza, menos, pero fácil un 85 %, decidimos ir al CELAC, cuyo comercio total creo será menor que el que tenemos con nuestros antiguos territorios de Texas y/o California (fregados gabachos, se llevaron lo puro pavimentado y con Disneylandia), pero son más amigables. Pues siendo francos, es una reunión de pobres y ahí sí somos ricos y les regalamos bienes: petróleo a Cuba, a cambio de médicos que no se comparan con los nuestros y, por señalar uno, me pregunto dónde habrá quedado aquel científico Gatell, aunque ha de andar en alguna organización internacional.

Pero son Estados que podemos ayudar y la verdad que necesitamos que Claudita goce su fama, porque si bien Pomuceno, el hijo de Morelos fue a Miramar por barbastenango, a nuestra amada Presidenta la trajo AMLO de Bulgaria y Lituania; no conozco el segundo, pero hace años pasé por Bulgaria y me pareció un país pobrísimo comparado con nosotros, que aquí somos el cuerno de la abundancia (si te toca estar en el Gobierno).

Desde luego que me opongo a cualquier bloqueo o prohibición, no me gustan los países mandones y creo en la libertad como aspiración frustrada y todo lo que usted quiera, pero por bien que nos vaya con este grupo, prefiero un mal día con los otros. Aunque me opongo con furia a que quien sea impida que lleguen a todos lados los maravillosos puros cubanos, que tanto extraño y que me causaron diferencias; así, una vez pregunté a una dama si le molestaba que prendiera un puro y ella me contestó que no, salvo que a mí me molestara que ella me vomitara.

Usando su prestigio, Claudita decidió dar una clase de economía e invertirá 500 millones de devaluados en fabricar estufas de leña, que de eso sí sabe y cálmese, yo creo que le emociona tener una y la podrá tener por la ridícula suma de treinta mil pechereques (la leña es aparte, pero hay mucha que obtuvimos al hacer el camino del Tren Maya) y me imagino unas tortillas palmeaditas con calor de leña.

Usando su buena fama y que somos obedientes (por la senadora de Chihuahua no respondo), nos dio una clase de economía doméstica de que si queremos que el recibo de la luz salga más barato, apaguemos la luz, que ya lo había anunciado la CFE con aquello de “Ahorre un poco aflojando un foco”, pero no creo que se acuerde. De la misma forma, si quiere ahorrar gasto en zapatos, pues quíteselos y ande pata raíz o cómprese unos huaraches de llanta, que son ecológicos y están garantizados por doscientos mil kilómetros; ahora que si usted es ranchero, acuérdese de lo que decía nuestro querido padre Chayo: “ranchero que pisa banqueta no vuelve a pisar terrón”.

@enrigue_zuloaga